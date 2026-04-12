"Мы потеряли 8 колес, но БТР тянул на голых дисках": мехвод "Субарист" о боевой работе в бригаде "Червона Калина". ВИДЕО

Старший механик-водитель БТР бригады "Червона Калина" по позывному "Субарист" Вооруженных сил Украины поделился опытом боевой работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за его плечами - более 200 боевых выездов, в том числе в условиях плотной городской застройки и непосредственно вблизи противника.

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Отмечается, что иногда экипаж выполняет до пяти выездов на передовую за сутки.

По словам военного, даже после потери восьми колес бронетранспортер продолжал движение на одних лишь дисках и выполнял боевую задачу.

"Мы потеряли 8 колес, но БТР ехал на голых дисках", - комментирует на кадрах боец.

Мехвод также рассказал об эффективности 30-мм пушки, способной уничтожать укрытия противника за считанные минуты, и объяснил, почему БТР в определенных условиях имеет больше шансов выжить, чем танк.

О потерях техники, суровых реалиях войны и цене спасенных жизней пехоты - в видео, обнародованном военными.

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