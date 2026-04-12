"Ми втратили 8 коліс, але БТР тягнув на голих дисках": мехвод Субарист про бойовою роботу у бригаді "Червона Калина". ВIДЕО

Старший механік-водій БТР бригади "Червона Калина" на псевдо Субарист Збройних сил України поділився досвідом бойової роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його плечима - понад 200 бойових виїздів, зокрема в умовах щільної міської забудови та безпосередньо поблизу противника.

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Зазначається, що інколи екіпаж виконує до п’яти виїздів на передову за добу.

За словами військового, навіть після втрати восьми коліс бронетранспортер продовжував рух на одних лише дисках і виконував бойове завдання.

"Ми втратили 8 коліс, але БТР тягнув на голих дисках", - коментує на кадрах боєць.

Мехвод також розповів про ефективність 30-мм гармати, яка здатна знищувати укриття противника за лічені хвилини, та пояснив, чому БТР у певних умовах має більше шансів вижити, ніж танк.

Про втрати техніки, суворі реалії війни та ціну збережених життів піхоти - у відео, оприлюдненому військовими.

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