"Ми втратили 8 коліс, але БТР тягнув на голих дисках": мехвод Субарист про бойовою роботу у бригаді "Червона Калина". ВIДЕО
Старший механік-водій БТР бригади "Червона Калина" на псевдо Субарист Збройних сил України поділився досвідом бойової роботи на передовій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його плечима - понад 200 бойових виїздів, зокрема в умовах щільної міської забудови та безпосередньо поблизу противника.
Зазначається, що інколи екіпаж виконує до п’яти виїздів на передову за добу.
За словами військового, навіть після втрати восьми коліс бронетранспортер продовжував рух на одних лише дисках і виконував бойове завдання.
"Ми втратили 8 коліс, але БТР тягнув на голих дисках", - коментує на кадрах боєць.
Мехвод також розповів про ефективність 30-мм гармати, яка здатна знищувати укриття противника за лічені хвилини, та пояснив, чому БТР у певних умовах має більше шансів вижити, ніж танк.
Про втрати техніки, суворі реалії війни та ціну збережених життів піхоти - у відео, оприлюдненому військовими.
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