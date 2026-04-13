Олигарх-беглец Курченко "оккупировал" элитный особняк в центре Москвы: соседи жалуются на "адскую" жизнь. ВИДЕО

Беглый бизнесмен Сергей Курченко, который в настоящее время находится в РФ, вопреки воле соседей захватил элитный дом в центре Москвы. Местные жители жалуются, что он превратил их жизнь в ад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет российских СМИ.

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Детали

По словам жильцов дома, Курченко превратил внутренний двор многоэтажки в частный автопарк, фактически заняв все парковочные места. Как рассказывают местные, его люди захватили территорию в новогоднюю ночь после неудачной попытки приобрести стоянку законным путем. Сейчас доступ к ней контролирует охрана беглого олигарха. Жильцы больше не имеют возможности ставить здесь свои автомобили.

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Кроме того, Курченко возвел дополнительные конструкции к своему имению - вентиляционный выход и балкон, которые создают неудобства для других жильцов. Как отмечают жители дома, обращения к правоохранителям результатов не дают, а попытки напрямую поговорить с ним могут иметь негативные последствия.

В частности, попытка управляющего домом поговорить с олигархом из-за действий охранника не увенчалась успехом.

Более подробно о ситуации смотрите в сюжете.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против беглого бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева, беглого экс-президента Виктора Януковича и российского миллиардера Олега Дерипаски.

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