Олігарх-втікач Курченко "окупував" елітний особняк у центрі Москви: сусіди скаржаться на "пекельне" життя. ВIДЕО

Бізнесмен-втікач Сергій Курченко, який наразі перебуває в РФ, проти волі сусідів окупував елітний будинок в центрі Москви. Місцеві жителі скаржаться, що він перетворив їхнє життя на пекло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет російських ЗМІ.

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Деталі

За словами мешканців будинку, Курченко перетворив внутрішній двір багатоповерхівки на приватний автопарк, фактично зайнявши всі паркомісця. Як розповідають місцеві, його люди захопили територію в новорічну ніч після невдалої спроби придбати стоянку законним шляхом. Нині доступ до неї контролює охорона олігарха-втікача. Мешканці більше не мають змоги ставити тут свої авто.

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Окрім цього, Курченко звів додаткові конструкції до свого маєтку - вентиляційний вихід і балкон, які створюють незручності для інших мешканців. Як зазначають жителі будинку, звернення до правоохоронців результатів не дають, а спроби напряму поговорити з ним можуть мати негативні наслідки.

Зокрема, спроба управителя будинку поговорити з олігархом через дії охоронця не увінчалась успіхом.

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Що передувало?

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти бізнесмена-втікача Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.

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