Олігарх-втікач Курченко "окупував" елітний особняк у центрі Москви: сусіди скаржаться на "пекельне" життя. ВIДЕО
Бізнесмен-втікач Сергій Курченко, який наразі перебуває в РФ, проти волі сусідів окупував елітний будинок в центрі Москви. Місцеві жителі скаржаться, що він перетворив їхнє життя на пекло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет російських ЗМІ.
Деталі
За словами мешканців будинку, Курченко перетворив внутрішній двір багатоповерхівки на приватний автопарк, фактично зайнявши всі паркомісця. Як розповідають місцеві, його люди захопили територію в новорічну ніч після невдалої спроби придбати стоянку законним шляхом. Нині доступ до неї контролює охорона олігарха-втікача. Мешканці більше не мають змоги ставити тут свої авто.
Окрім цього, Курченко звів додаткові конструкції до свого маєтку - вентиляційний вихід і балкон, які створюють незручності для інших мешканців. Як зазначають жителі будинку, звернення до правоохоронців результатів не дають, а спроби напряму поговорити з ним можуть мати негативні наслідки.
Зокрема, спроба управителя будинку поговорити з олігархом через дії охоронця не увінчалась успіхом.
Більш детально про ситуацію дивіться в сюжеті.
Що передувало?
Як повідомлялося, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти бізнесмена-втікача Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.
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