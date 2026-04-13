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Новини Відео Тіньова імперія Курченка
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Олігарх-втікач Курченко "окупував" елітний особняк у центрі Москви: сусіди скаржаться на "пекельне" життя. ВIДЕО

Бізнесмен-втікач Сергій Курченко, який наразі перебуває в РФ, проти волі сусідів окупував елітний будинок в центрі Москви. Місцеві жителі скаржаться, що він перетворив їхнє життя на пекло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет російських ЗМІ.

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Деталі

За словами мешканців будинку, Курченко перетворив внутрішній двір багатоповерхівки на приватний автопарк, фактично зайнявши всі паркомісця. Як розповідають місцеві, його люди захопили територію в новорічну ніч після невдалої спроби придбати стоянку законним шляхом. Нині доступ до неї контролює охорона олігарха-втікача. Мешканці більше не мають змоги ставити тут свої авто. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на ТОТ, - СБУ

Окрім цього, Курченко звів додаткові конструкції до свого маєтку - вентиляційний вихід і балкон, які створюють незручності для інших мешканців. Як зазначають жителі будинку, звернення до правоохоронців результатів не дають, а спроби напряму поговорити з ним можуть мати негативні наслідки.

Зокрема, спроба управителя будинку поговорити з олігархом через дії охоронця не увінчалась успіхом.

Більш детально про ситуацію дивіться в сюжеті. 

Що передувало?

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти бізнесмена-втікача Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курченко не зміг скасувати санкції РНБО через суд. Олігарх-втікач намагався розблокувати свої активи

Автор: 

москва (1401) Курченко Сергій (418)
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Топ коментарі
+25
гадаю, в мережі аскарблоьнніє мешканці ще можуть знайти рецепти чудових коктейлів молотова. якщо заблоковано, - звертайтесь до українців, радо допоможуть...
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13.04.2026 08:45 Відповісти
+23
Який він бізнесмен? Шавка януковоча.
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13.04.2026 08:46 Відповісти
+17
Раби мусять терпіти нового барина.
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13.04.2026 09:18 Відповісти

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