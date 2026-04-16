РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14611 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 007 3

Два украинских дрона поочередно залетели в здание и ликвидировали пару оккупантов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись мастерской работы украинских операторов ударных беспилотников, продемонстрировавших высокий уровень координации и точности. На кадрах запечатлена ликвидация двух российских оккупантов, пытавшихся укрыться в заброшенном здании. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Захватчики надеялись, что стены помещения защитят их от атак с воздуха, однако украинские дроны-камикадзе доказали обратное. Один из дронов-камикадзе влетел в здание, развернулся для атаки и ударил по оккупанту, который прятался за перегородкой.Через мгновение в помещение влетел второй беспилотник. Точное попадание привело к ликвидации второго вражеского пехотинца.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите: Воины 66-й ОМБр благодаря плотной "кольцевой зоне" ликвидируют пехоту РФ еще во время приближения к переднему краю позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23361) уничтожение (10283) дроны (7653)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 