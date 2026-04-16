Два украинских дрона поочередно залетели в здание и ликвидировали пару оккупантов. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись мастерской работы украинских операторов ударных беспилотников, продемонстрировавших высокий уровень координации и точности. На кадрах запечатлена ликвидация двух российских оккупантов, пытавшихся укрыться в заброшенном здании. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Захватчики надеялись, что стены помещения защитят их от атак с воздуха, однако украинские дроны-камикадзе доказали обратное. Один из дронов-камикадзе влетел в здание, развернулся для атаки и ударил по оккупанту, который прятался за перегородкой.Через мгновение в помещение влетел второй беспилотник. Точное попадание привело к ликвидации второго вражеского пехотинца.
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