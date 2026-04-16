Два українські дрони почергово залетіли в будівлю та ліквідували пару окупантів. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис майстерної роботи українських операторів ударних безпілотників, які продемонстрували високий рівень координації та точності. На кадрах зафіксовано ліквідацію двох російських окупантів, які намагалися знайти прихисток у покинутій будівлі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загарбники сподівалися, що стіни приміщення захистять їх від атак з повітря, проте українські дрони-камікадзе довели протилежне. Один із дронів-камікадзе влетів у будівлю розвернувся для атаки і ударив в окупанта, який ховався за перестінком. За мить, у приміщення влетів другий безпілотник. Точне влучання призвело до ліквідації другого ворожого піхотинця.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль