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Новости Видео Детонация взрывоопасных предметов Обезвреживание снарядов времен Второй мировой войны
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Находились в боевом состоянии: на Ривненщине ликвидировали 149 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ВИДЕО

На Ривненщине пиротехники ГСЧС ликвидировали обширный арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в ГСЧС Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

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Находились в боевом состоянии

Как отмечается, опасный арсенал был обнаружен в селе Малая Мощаница Мизоцкой территориальной громады Ривненского района.

Во время обследования территории пиротехники идентифицировали находки как артиллерийские снаряды калибра 37 мм времен Второй мировой войны. Все боеприпасы находились в боевом состоянии и представляли реальную угрозу для местных жителей.

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Уничтожение артснарядов

Сообщается, что с соблюдением всех мер безопасности пиротехники ГСЧС транспортировали взрывоопасные предметы в специально отведенное место, где они были уничтожены.

"Специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области было успешно уничтожено 149 единиц взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

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