Находились в боевом состоянии: на Ривненщине ликвидировали 149 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ВИДЕО

На Ривненщине пиротехники ГСЧС ликвидировали обширный арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в ГСЧС Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Находились в боевом состоянии

Как отмечается, опасный арсенал был обнаружен в селе Малая Мощаница Мизоцкой территориальной громады Ривненского района.

Во время обследования территории пиротехники идентифицировали находки как артиллерийские снаряды калибра 37 мм времен Второй мировой войны. Все боеприпасы находились в боевом состоянии и представляли реальную угрозу для местных жителей.

Читайте также: В Николаевской области задержан мужчина, который нес фугасный снаряд в пакете

Уничтожение артснарядов

Сообщается, что с соблюдением всех мер безопасности пиротехники ГСЧС транспортировали взрывоопасные предметы в специально отведенное место, где они были уничтожены.

"Специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области было успешно уничтожено 149 единиц взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Двое жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун" в Козачьей Лопане: мужчина погиб, женщина ранена. ФОТО