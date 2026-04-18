Находились в боевом состоянии: на Ривненщине ликвидировали 149 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ВИДЕО
На Ривненщине пиротехники ГСЧС ликвидировали обширный арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в ГСЧС Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
Находились в боевом состоянии
Как отмечается, опасный арсенал был обнаружен в селе Малая Мощаница Мизоцкой территориальной громады Ривненского района.
Во время обследования территории пиротехники идентифицировали находки как артиллерийские снаряды калибра 37 мм времен Второй мировой войны. Все боеприпасы находились в боевом состоянии и представляли реальную угрозу для местных жителей.
Уничтожение артснарядов
Сообщается, что с соблюдением всех мер безопасности пиротехники ГСЧС транспортировали взрывоопасные предметы в специально отведенное место, где они были уничтожены.
"Специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области было успешно уничтожено 149 единиц взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
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