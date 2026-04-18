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Новини Відео Детонація вибухонебезпечних предметів Знешкодження снарядів часів Другої світової війни
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Перебували у бойовому стані: на Рівненщині ліквідували 149 артснарядів часів Другої світової війни, - ДСНС. ВIДЕО

У Рівненській області піротехніки ДСНС ліквідували масштабний арсенал артснарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомили в ДСНС Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

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Перебували у бойовому стані

Як зазначається, небезпечний арсенал було виявлено у селі Мала Мощаниця Мізоцької територіальної громади Рівненського району.

Під час обстеження території піротехніки ідентифікували знахідки як артилерійські снаряди калібру 37 мм часів Другої світової війни. Усі боєприпаси перебували у бойовому стані та становили реальну загрозу для місцевих мешканців.

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Знищення артснарядів

Повідомляється, що із дотриманням усіх заходів безпеки піротехніки ДСНС транспортували вибухонебезпечні предмети до спеціально відведеного місця, де їх було знищено.

"Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області було успішно знищено 149 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

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Друга світова війна (304) ДСНС (5403) Рівненська область (1186) снаряд (14)
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