Перебували у бойовому стані: на Рівненщині ліквідували 149 артснарядів часів Другої світової війни, - ДСНС. ВIДЕО
У Рівненській області піротехніки ДСНС ліквідували масштабний арсенал артснарядів часів Другої світової війни.
Про це повідомили в ДСНС Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.
Перебували у бойовому стані
Як зазначається, небезпечний арсенал було виявлено у селі Мала Мощаниця Мізоцької територіальної громади Рівненського району.
Під час обстеження території піротехніки ідентифікували знахідки як артилерійські снаряди калібру 37 мм часів Другої світової війни. Усі боєприпаси перебували у бойовому стані та становили реальну загрозу для місцевих мешканців.
Знищення артснарядів
Повідомляється, що із дотриманням усіх заходів безпеки піротехніки ДСНС транспортували вибухонебезпечні предмети до спеціально відведеного місця, де їх було знищено.
"Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області було успішно знищено 149 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
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