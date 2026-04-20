Убийства и пытки стали обыденностью в российской армии - перехват ГУР. АУДИО

Военная разведка Украины перехватила разговоры российских захватчиков, свидетельствующие о том, что убийства и пытки стали повседневной реальностью в 5-й бригаде Вооруженных сил РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР перехватило сразу два разговора россиян из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — одного из подразделений ВС РФ, сформированного еще в 2014 году на временно оккупированных территориях Украины.

Оба перехвата раскрывают реалии службы в так называемой "штрафной" бригаде через историю одного военнослужащего — Дзатте Мамитова. В разговоре с матерью его знакомый жалуется, в каких нечеловеческих условиях служат в "пятерке": как раненых на костылях гонят на штурм, батальоны обновляются дважды в месяц из-за колоссальных потерь, а пропагандист Владимир Соловьев помогает скрывать преступления благодаря личным связям с командирами. Другой захватчик на примере Мамитова описывает, как российская военная полиция пытает собственных солдат и присваивает выплаты за ранения.

