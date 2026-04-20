Убийства и пытки стали обыденностью в российской армии - перехват ГУР. АУДИО

Военная разведка Украины перехватила разговоры российских захватчиков, свидетельствующие о том, что убийства и пытки стали повседневной реальностью в 5-й бригаде Вооруженных сил РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

ГУР перехватило сразу два разговора россиян из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — одного из подразделений ВС РФ, сформированного еще в 2014 году на временно оккупированных территориях Украины.

Оба перехвата раскрывают реалии службы в так называемой "штрафной" бригаде через историю одного военнослужащего — Дзатте Мамитова. В разговоре с матерью его знакомый жалуется, в каких нечеловеческих условиях служат в "пятерке": как раненых на костылях гонят на штурм, батальоны обновляются дважды в месяц из-за колоссальных потерь, а пропагандист Владимир Соловьев помогает скрывать преступления благодаря личным связям с командирами. Другой захватчик на примере Мамитова описывает, как российская военная полиция пытает собственных солдат и присваивает выплаты за ранения.

"Мамай" раніше була така клікуха - уже давно гниє....
Тепер знову черговий "мамай" з'явився...
20.04.2026 16:42 Ответить
То був "Бабай"...
20.04.2026 17:55 Ответить
Дякую за зауваження! Давно було, призабув...
20.04.2026 18:00 Ответить
Буває...
20.04.2026 18:20 Ответить
Треба це все пам'ятати . Нагадувати Европі як все починалося - тисячі росіян понаїхали, стали захоплювати адмінбудівлі, вбивати, катувати, полювати на українців.
Можк і на росії буде момент зміни режиму , коли буде доступ до інформації.
Їм всім довести хто робив початок війни на Донбасі
20.04.2026 22:00 Ответить
Зара вже сі розплачу..... Слава Україні !!!
20.04.2026 16:51 Ответить
Кадирівці показали, що героями можна стати вбиває не тільки противника, а і москалів, 150 штук і ти герой ху...лостану, А так ....правильною дорогою идете товариши.... Как казав вяликий сифілітик і убивця
20.04.2026 17:11 Ответить
ХуЗЕйові справи.... До наших полонених і цивільних заручників вони ставляться ще гірше - з ненавистю...
Якщо своїх катують і принижують просто через природу Курятнику ( деградаційна ієрархія, деградаційне домінування) .....
Проклянемо Шашличну Зthe-лупу і квартал його.. 🔱🙏🏻💥
20.04.2026 21:53 Ответить
 
 