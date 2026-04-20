Вбивства й катування стали буденністю у російській армії - перехоплення ГУР. АУДIО

Воєнна розвідка України перехопила розмови російських загарбників, які свідчать, що вбивства й катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Подробиці

ГУР перехопило одразу дві розмови росіян із 5-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - одного з підрозділів ЗС РФ, сформованого ще у 2014 році на тимчасово окупованих територіях України.

Обидва перехоплення розкривають реалії служби у так званій "штрафній" бригаді через історію одного військовослужбовця - Дзатте Мамітова. У розмові з матір’ю його знайомий бідкається, в яких нелюдських умовах служать у "п’ятірці": як поранених на милицях женуть на штурм, батальйони оновлюються двічі на місяць через колосальні втрати, а пропагандист Володимир Соловйов допомагає приховувати злочини через особисті зв’язки з командирами. Інший загарбник на прикладі Мамітова описує, як російська військова поліція катує власних солдатів і привласнює виплати за поранення.

армія рф (20784) катування (681) вбивство (3252) ГУР (858)
"Мамай" раніше була така клікуха - уже давно гниє....
Тепер знову черговий "мамай" з'явився...
20.04.2026 16:42 Відповісти
То був "Бабай"...
20.04.2026 17:55 Відповісти
Дякую за зауваження! Давно було, призабув...
20.04.2026 18:00 Відповісти
Буває...
20.04.2026 18:20 Відповісти
Треба це все пам'ятати . Нагадувати Европі як все починалося - тисячі росіян понаїхали, стали захоплювати адмінбудівлі, вбивати, катувати, полювати на українців.
Можк і на росії буде момент зміни режиму , коли буде доступ до інформації.
Їм всім довести хто робив початок війни на Донбасі
20.04.2026 22:00 Відповісти
Зара вже сі розплачу..... Слава Україні !!!
20.04.2026 16:51 Відповісти
Кадирівці показали, що героями можна стати вбиває не тільки противника, а і москалів, 150 штук і ти герой ху...лостану, А так ....правильною дорогою идете товариши.... Как казав вяликий сифілітик і убивця
20.04.2026 17:11 Відповісти
ХуЗЕйові справи.... До наших полонених і цивільних заручників вони ставляться ще гірше - з ненавистю...
Якщо своїх катують і принижують просто через природу Курятнику ( деградаційна ієрархія, деградаційне домінування) .....
Проклянемо Шашличну Зthe-лупу і квартал його.. 🔱🙏🏻💥
20.04.2026 21:53 Відповісти
 
 