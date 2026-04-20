Вбивства й катування стали буденністю у російській армії - перехоплення ГУР. АУДIО
Воєнна розвідка України перехопила розмови російських загарбників, які свідчать, що вбивства й катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Подробиці
ГУР перехопило одразу дві розмови росіян із 5-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - одного з підрозділів ЗС РФ, сформованого ще у 2014 році на тимчасово окупованих територіях України.
Обидва перехоплення розкривають реалії служби у так званій "штрафній" бригаді через історію одного військовослужбовця - Дзатте Мамітова. У розмові з матір’ю його знайомий бідкається, в яких нелюдських умовах служать у "п’ятірці": як поранених на милицях женуть на штурм, батальйони оновлюються двічі на місяць через колосальні втрати, а пропагандист Володимир Соловйов допомагає приховувати злочини через особисті зв’язки з командирами. Інший загарбник на прикладі Мамітова описує, як російська військова поліція катує власних солдатів і привласнює виплати за поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер знову черговий "мамай" з'явився...
Можк і на росії буде момент зміни режиму , коли буде доступ до інформації.
Їм всім довести хто робив початок війни на Донбасі
Якщо своїх катують і принижують просто через природу Курятнику ( деградаційна ієрархія, деградаційне домінування) .....
Проклянемо Шашличну Зthe-лупу і квартал його.. 🔱🙏🏻💥