Вбивства й катування стали буденністю у російській армії - перехоплення ГУР. АУДIО

Воєнна розвідка України перехопила розмови російських загарбників, які свідчать, що вбивства й катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР перехопило одразу дві розмови росіян із 5-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - одного з підрозділів ЗС РФ, сформованого ще у 2014 році на тимчасово окупованих територіях України.

Обидва перехоплення розкривають реалії служби у так званій "штрафній" бригаді через історію одного військовослужбовця - Дзатте Мамітова. У розмові з матір’ю його знайомий бідкається, в яких нелюдських умовах служать у "п’ятірці": як поранених на милицях женуть на штурм, батальйони оновлюються двічі на місяць через колосальні втрати, а пропагандист Володимир Соловйов допомагає приховувати злочини через особисті зв’язки з командирами. Інший загарбник на прикладі Мамітова описує, як російська військова поліція катує власних солдатів і привласнює виплати за поранення.

Читайте: ГУР оприлюднило 103 компанії, причетні до виробництва винищувача Су-57