Двое оккупантов из 82-го полка армии РФ жалуются на своего офицера: "Нас разбила Баба Яга. Командир дал нам по задницам и снова отправляет в бой". ВИДЕО
В сети появилось очередное видео, подтверждающее низкий морально-психологический дух и панические настроения в рядах армии РФ. Двое военнослужащих 82-го полка ВС РФ записали отчаянное обращение, в котором рассказали об издевательствах со стороны командования и огромных потерях на позициях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам оккупантов, после неудачного выхода на задание, где их разгромила украинская "Баба Яга" (тяжелый ударный гексакоптер), они пытались получить помощь, но вместо этого получили угрозы расправой.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+5 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий24.04.2026 10:34 Ответить Ссылка
+3 Urs
показать весь комментарий24.04.2026 10:37 Ответить Ссылка
+3 Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий24.04.2026 10:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хочу, щоб шановні відвідувачі сайту червоніли, а то б написав