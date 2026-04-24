Двое оккупантов из 82-го полка армии РФ жалуются на своего офицера: "Нас разбила Баба Яга. Командир дал нам по задницам и снова отправляет в бой". ВИДЕО

В сети появилось очередное видео, подтверждающее низкий морально-психологический дух и панические настроения в рядах армии РФ. Двое военнослужащих 82-го полка ВС РФ записали отчаянное обращение, в котором рассказали об издевательствах со стороны командования и огромных потерях на позициях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам оккупантов, после неудачного выхода на задание, где их разгромила украинская "Баба Яга" (тяжелый ударный гексакоптер), они пытались получить помощь, но вместо этого получили угрозы расправой.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

