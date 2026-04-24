Двоє окупантів із 82-го полку армії РФ скаржаться на свого офіцера: "Нас разбила баба Яга. Командир дал нам п#зды и снова отправляет в бой". ВIДЕО

У мережі з'явилося чергове відеопідтвердження низького морально-психологічного стану та панічних настроїв у лавах армії РФ. Двоє військовослужбовців 82-го полку ЗС РФ записали відчайдушне звернення, у якому розповіли про знущання з боку командування та величезні втрати на позиціях. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами окупантів, після невдалого виходу на завдання, де їх розгромила українська "Баба Яга" (важкий ударний гексакоптер), вони намагалися отримати допомогу, але натомість отримали погрози розправою.

Увага! Ненормативна лексика!

