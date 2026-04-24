От антенн до артиллерии: 80-я Галицкая бригада показала масштабное уничтожение оккупантов на Сумщине. ВИДЕО
80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада обнародовала кадры успешной обороны Сумской области, где операторы ударных БПЛА методично уничтожают ресурсы оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи запечатлена серия точных ударов по вражеской пехоте, артиллерии и технике. Особое внимание десантники уделили "ослеплению" противника, уничтожив антенны связи и обнаружив скрытые укрытия. По словам военных, работа ведется хладнокровно и результативно, что позволяет не только ликвидировать живую силу врага, но и стабильно укреплять украинские позиции на пограничной территории.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
