Від антен до артилерії: 80-та Галицька бригада показала масштабне знищення окупантів на Сумщині. ВIДЕО

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада оприлюднила кадри успішної оборони Сумщини, де оператори ударних БпЛА методично нищать ресурси окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано серію точних ударів по ворожій піхоті, артилерії та техніці. Окрему увагу десантники приділили "осліпленню" противника, знищивши антени зв’язку та виявивши приховані укриття. За словами військових, робота ведеться холоднокровно та результативно, що дозволяє не лише ліквідовувати живу силу ворога, а й стабільно зміцнювати українські позиції на прикордонні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

