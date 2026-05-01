"Госпитальеры" потратили 74 млн грн за год, - Зинкевич. ВИДЕО
Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" в 2025 году потратил почти 74 млн грн, большую часть средств направили на топливо и обслуживание транспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат, основательница Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич во время брифинга.
На что тратили больше всего
Согласно отчету, около 11,2 млн грн ушло на топливо, еще 8,4 млн грн – на ремонт, дооснащение и обслуживание автопарка.
Еще по 8,4 млн грн потратили на обеспечение медиков-добровольцев и работу информационно-консультативного центра.
"Мы представим финансовый отчет за 2025 год, подкрепляя каждую цифру фактами и реальными результатами нашей деятельности", — отметила основательница батальона Яна Зинкевич.
Проверяли ли расходы
Для подтверждения прозрачности расходов привлекли аудиторскую компанию Kreston Ukraine.
"Мы были привлечены к проведению аудита финансового учета расходов практически по всем программам", – сообщил исполнительный директор компании Андрей Попов.
Что не вошло в отчет
В то же время в отчете не учтены сбор и расходы на новую базу батальона, которые составили около 20 млн грн.
После уничтожения предыдущей базы в Павлограде в апреле 2025 года был объявлен сбор, в рамках которого удалось собрать более 17 млн грн на покупку и оформление новой базы.
Какие планы на будущее
В настоящее время объявлен новый сбор на 20 млн грн для обустройства базы – речь идет о создании автономной инфраструктуры, в частности водоснабжения, электричества, генераторов и солнечных панелей.
Госпітальєри працюють на цивільній роботі і на ротації отримують лише пальне та харчування.
Дві третини особового складу батальону - дівчата.
