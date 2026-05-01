"Госпітальєри" витратили 74 млн грн за рік, - Зінкевич. ВIДЕО

Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" у 2025 році витратив майже 74 млн грн, найбільшу частину коштів спрямували на пальне та обслуговування транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прозвітувала народна депутатка, засновниця Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич під час брифінгу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На що витрачали найбільше

Згідно зі звітом, близько 11,2 млн грн пішло на пальне, ще 8,4 млн грн – на ремонт, дооснащення та обслуговування автопарку.

Ще по 8,4 млн грн витратили на забезпечення медиків-добровольців та роботу інформаційно-консультативного центру.

"Ми представимо фінансовий звіт за 2025 рік, підкріплюючи кожну цифру фактами та реальними результатами нашої діяльності", – зазначила засновниця батальйону Яна Зінкевич.

Чи перевіряли витрати

Для підтвердження прозорості витрат залучили аудиторську компанію Kreston Ukraine.

"Ми були залучені до проведення аудиту фінансового обліку витрат практично по всіх програмах", – повідомив виконавчий директор компанії Андрій Попов.

Що не увійшло до звіту

Водночас у звіті не враховано збір і витрати на нову базу батальйону, які становили близько 20 млн грн.

Після знищення попередньої бази у Павлограді у квітні 2025 року було оголошено збір, у межах якого вдалося зібрати понад 17 млн грн на купівлю та оформлення нової бази.

Які плани далі

Наразі оголошено новий збір на 20 млн грн для облаштування бази – йдеться про створення автономної інфраструктури, зокрема водопостачання, електрики, генераторів і сонячних панелей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі