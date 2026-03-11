Інформаційна атака на "Госпітальєрів" є небезпечним прецедентом в умовах війни, - Зінкевич

Нардепка "ЄС" та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич заявила, що інформаційна атака на батальйон - це небезпечний прецедент гібридної війни проти України.

Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я стою тут сьогодні не лише як народна депутатка, а насамперед як командирка добровольчого батальйону, що 12 років рятує життя на фронті. Я звертаюся до вас, бо ситуація довкола "Госпітальєрів" - це не просто дискусія в соцмережах. Це небезпечний прецедент атаки на волонтерів та добровольців України в умовах такої жорстокої війни", - наголосила вона.

Зінкевич зазначила, що не використовує трибуну ВР в особистих цілях.

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"Моя присутність тут - це обов’язок політика захистити довіру до волонтерського та добровольчого руху, який є фундаментом нашої оборони. В твітері та інших соцмережах дискусію щодо нашої звітності було штучно виведено в русло зневаги та безпідставних звинувачень з чіткими ознаками координації: тисячі ботів підхоплюють внутрішні суперечки, перетворюючи їх на паливо для російської пропаганди.

Мета ворога очевидна - деморалізувати людей, що донатять, змусити українців та західних партнерів сумніватися у кожній гривні, що йде на порятунок бійців. Фонд "Госпітальєрів" працює суворо в межах закону. Ми подаємо податкову, статистичну та фінансову звітність у повному обсязі", - пояснила парламентарка.

Засновниця батальйону розповіла, що команда за 72 години опрацювала та надала платіжні документи на суму 22 мільйони гривень.

"Хочу пояснити для тих, хто не в темі воєнного волонтерства: ретушування певних даних у платіжках є захистом чутливих даних. Наші контрагенти - це люди та компанії, які забезпечують фронт у критичних умовах. Розголошення їхніх реквізитів без згоди - це пряма загроза їхній безпеці та зрив майбутніх постачань. Ми обираємо безпеку людей, а не задоволення цікавості анонімних акаунтів", - зазначила Зінкевич.

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Нардепка зазначила, що журналісти мають право ставити питання, проте вона засуджує мову ненависті та погрози будь-кому.

"Ми також закликаємо медіаспільноту дотримуватися професійної етики: запит на інформацію не має починатися з публічного звинувачення.

Я тут, щоб відстояти свою чесну репутацію та честь батальйону, тих людей, які є добровольцями і не тільки не отримують фінансових благ, а ще й вкладають своє. Якщо ми дозволимо безпідставно руйнувати репутацію підрозділів через емоційні пости без перевірки фактів — ми програємо інформаційну війну", - підсумувала вона.

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Більше про скандал з Госпітальєрами

Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.

У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.

Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі. Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.

Відомо, що батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях

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