Інформаційна атака на "Госпітальєрів" є небезпечним прецедентом в умовах війни, - Зінкевич
Нардепка "ЄС" та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич заявила, що інформаційна атака на батальйон - це небезпечний прецедент гібридної війни проти України.
Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я стою тут сьогодні не лише як народна депутатка, а насамперед як командирка добровольчого батальйону, що 12 років рятує життя на фронті. Я звертаюся до вас, бо ситуація довкола "Госпітальєрів" - це не просто дискусія в соцмережах. Це небезпечний прецедент атаки на волонтерів та добровольців України в умовах такої жорстокої війни", - наголосила вона.
Зінкевич зазначила, що не використовує трибуну ВР в особистих цілях.
"Моя присутність тут - це обов’язок політика захистити довіру до волонтерського та добровольчого руху, який є фундаментом нашої оборони. В твітері та інших соцмережах дискусію щодо нашої звітності було штучно виведено в русло зневаги та безпідставних звинувачень з чіткими ознаками координації: тисячі ботів підхоплюють внутрішні суперечки, перетворюючи їх на паливо для російської пропаганди.
Мета ворога очевидна - деморалізувати людей, що донатять, змусити українців та західних партнерів сумніватися у кожній гривні, що йде на порятунок бійців. Фонд "Госпітальєрів" працює суворо в межах закону. Ми подаємо податкову, статистичну та фінансову звітність у повному обсязі", - пояснила парламентарка.
Засновниця батальйону розповіла, що команда за 72 години опрацювала та надала платіжні документи на суму 22 мільйони гривень.
"Хочу пояснити для тих, хто не в темі воєнного волонтерства: ретушування певних даних у платіжках є захистом чутливих даних. Наші контрагенти - це люди та компанії, які забезпечують фронт у критичних умовах. Розголошення їхніх реквізитів без згоди - це пряма загроза їхній безпеці та зрив майбутніх постачань. Ми обираємо безпеку людей, а не задоволення цікавості анонімних акаунтів", - зазначила Зінкевич.
Нардепка зазначила, що журналісти мають право ставити питання, проте вона засуджує мову ненависті та погрози будь-кому.
"Ми також закликаємо медіаспільноту дотримуватися професійної етики: запит на інформацію не має починатися з публічного звинувачення.
Я тут, щоб відстояти свою чесну репутацію та честь батальйону, тих людей, які є добровольцями і не тільки не отримують фінансових благ, а ще й вкладають своє. Якщо ми дозволимо безпідставно руйнувати репутацію підрозділів через емоційні пости без перевірки фактів — ми програємо інформаційну війну", - підсумувала вона.
Більше про скандал з Госпітальєрами
- Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.
- У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.
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Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі.
Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.
- Відомо, що батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях
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Наобирали тупі утирки типу тебе тупого наркомана, до того ж відданого ***** і ненавидящого Украіну і украінців , зрадника та мегакорупціонера,
президентом країни, і ще і рот воно відкриває на порядних людей, працюющих на фронт.
Ці Госпітальєри врятували тільки моїх побратимів не менш чим 2 десятка
А в цілому по країні десятки тисяч життів.
Не давати нормально воюватим нашому війську- це завдання ,яке ***** дало тому препізденту зелі. Ось він і робить.
Чогось нікого не цікавлять "волондьорами " типу стерні-вбивці,який гуляє по Київі з охороной фсб, ой СБУ, міняє шикарні тачки і купляє собі фірмове .дуже не дешеве шмаття постійно( вот цікаво з яких шишей то у "порядного" волонтера?), чи пердулою з його міфічними супутниками і спартанами, але дуже не міфічними купами придбанних в війну квартир та нерухомостью ? Чогось ці молоді хлопці і не воюють, хоча вік саме той і ще й мнять з себе патріотів України, і нічого нікому не доказують, хіба що зад зельцу постійно облизують, тому не доторканні.
А ще, мразіна, розкажи нам про міндічів, дерьмаків, резнікових, шурму, і прочих зрадників і мегакрадіів. Вони нічого і нікому в судах не доказують. Бо піздили бабло разом в президентов зеленським.
Блін, ви, зелені тварі достали вже всіх до печінок своєю тупістю і продажністю
реально ?
шутка дня
.
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
не буде Яни, не буде й Госітальєрів.
саме цього добииваються ЗЄльні
знищення добровольного формування і встановлення контролю про-сирських-зєлєнських