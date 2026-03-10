Батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях
Волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри" оприлюднить розширений фінансовий звіт за минулій рік до 1 травня 2026 року після звинувачень у непрозорому використанні донатів.
Про це повідомили засновниця батальйону та народна депутатка Яна Зінкевич та директорка благодійного фонду "Госпітальєри" Юлія Шевчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Батальйон готує фінансовий звіт
За словами Зінкевич, команда працює над систематизацією фінансових даних, після чого планує оприлюднити детальний звіт про використання коштів зі зборів. Водночас вона заявила, що не всі дані можуть бути публічними через захист партнерів і донорів.
Зінкевич також зауважила, що керівництво благодійного фонду не отримувало офіційних запитів щодо надання інформації. Вона додала, що організація зазвичай відповідає на звернення громадян і готова надавати роз’яснення щодо своєї діяльності.
Директорка БФ "Госпітальєри" Юлія Шевчук сказала, що "передбачається великий звіт з урахуванням чутливості" щодо зборів.
"Наразі від великих фондів я не бачила звітів повної первинки, як цього вимагають від нас. Не кидаю тінь на інших людей, але є певний фактаж. Я готова надати всю документацію представникам держави у законному режимі, якщо виникнуть додаткові питання щодо звітності. Я зроблю все, щоб річний звіт був до 1 травня 2026-го. Я прошу дати цей час", - підтвердила Шевчук.
"Ми не якась класична ГО чи БФ. Наш підрозділ більш подібний до формування, схожого як 3 ОШб. Поки немає вироку, не можна стверджувати про непрозоре використанні коштів. Всі, в кого є зауваження, можуть звернутися до правоохоронців. Госпітальєрам важлива чесність і сприйняття", - додала Зінкевич.
Окремо вона прокоментувала комунікацію з журналісткою Оленою Худецькою, яка поширювала звинувачення у соцмережі X. За словами Зінкевич, вона надала відповіді на всі запитання журналістки, однак та їх не використала та продовжила публікувати критичні заяви.
"Ми відкриті до спілкування і готові показувати документи, аудити та інші підтвердження людям, які підтримують нашу роботу", - сказала вона.
Про колишню "госпітальєрку"
Зінкевич також заявила, що колишня співробітниця БФ Анна Скольбушевська, яка оголошувала збори на допомогу військовим і витрачала донати на азартні ігри, виїхала за кордон, цитує "Громадське".
Анна Скольбушевська, з ніком Адмірал Няв, близько 6-7 місяців лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі у Броварах. Тож під час реабілітації її не могли допитувати правоохоронці, а далі Адмірал Няв виїхала за кордон.
"За той час, що вона лікувалася, я говорила з потерпілими. Розповідала про її стан і реабілітацію. Після лікування, одного дня я викликала її на базу, щоб зробити тести на наркотики, але вона зрозуміла до чого йде, і в цей день, вона написала, що уже перетинає кордон", - каже Зінкевич.
Раніше користувачі X також викрили колишню співробітницю благодійного фонду — Анну Скольбушевську із ніком Адмірал Няв — на розтраті донатів на азартні ігри та власний відпочинок.
На тлі скандалу "Госпітальєри" повідомили, що Скольбушевська не працює в їхньому фонді ще з грудня 2023 року. Тоді ж вона здійснила останній переказ на їхні рахунки. Але не відмовилася від подальших виїздів до зони бойових дій як парамедикиня.
Сама Скольбушевська згодом вийшла з публічною заявою, у якій пояснила, що через стрес і посттравматичний стресовий розлад "втратила над собою контроль". Офіційно її виключили з батальйону зі здачею майна, шевронів та всієї символіки батальйону.
Більше про скандал з Госпітальєрами
- Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.
- У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.
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Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі.
Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.
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Але та, хто рознесла сморід, не маючи фактів, буде відповідати за наклеп чи продовжить забруднювати мізки?
Кожна журнашЛюка-блоХериця може ****** брудом кого завгодно і коли завгодно, а для того, щоб довести свою правоту потрібені зусилля і час.
" російські окупанти під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», поціливши двома «шахедами»."
чечени то взагалі витрусять із тебе всі "донати".
бідні котики-песики - бутуь плакать над твоєй могілой
.
Могилки копають, згадуючи той осадочок
там взагалі гребуть лопатами
Смороду перед виборами було багато. Поки слідство з'ясувало, що портнов свідомо ввів владу Панами в оману, вибори завершились і правда наріТові стала непотрабною. Навіть, шкідливою, для їх самооцінки.
Нема що робити, то накидують на Госпітальєрів
Тобто про корупцію на державному рівні її не цікаво.
запамьятайте її звуть ольга кудецька
.
Спотерігаю як холодно і цинічно, чисто по-зеленому, владні медіа-пахолки розколюють волонтерський рух. Як відомі блогерині, які кидалися на мене за одну репліку, упритул не помічають наїздів на Яну Зінкевич. Як вчорашні волонтерки тепер просторікують хто працює на фронті більше - "Госпітальєри" чи бойові медики? Як інтернетні смердюки, які вчора розповідали що українська - селюцька мова, а ЗСУ стріляє по цивільних, тепер звинувачують волонтерів у крадіжках. І потираючи радісно руки за всім цим спостерігає Москва та впадає в екстаз від видовища.
Ну так. Медіа-пахолки влади дають зрозуміти всім. Волонтери є правильні, такі-собі, і неправильні. Правильні - це ті кого нагороджує ЗЕ. Таких-собі не нагороджує - хай не відсвічують. Неправильні - ті хто підтримують Порошенка.
Ви думаєте, зелені зупиняться аби не ****** брудом Яну Зінкевич, яка - депутат від ЄвроСолідарності? Пофіг що Яна на війні з перших днів. Пофіг що Яна на війні втратила здоров'я. Яна - депутат Порошенка? З неї знущатимуться.
Ще й номерок у Кварталі зклепають, вони можуть.
Треба розуміти, кожен хто критикує зелену владу - буде втопатний в бруд, незалежно від того які заслуги має. Ручні журналістки знайдуться завжди. Генерувати бруд - єдине що зелені вміють досконало.
І логічно. Якщо в зелених вийде з Яною Зінкевич - змішають з лайном будь-кого. Якщо суспільство дозволить.
В цьому й питанння. Дозволить суспільство? Чи погигикає з квартальних жартів на радість зеленим медіа-пахолкам?
А Госпітальєрам можливо доводилось купувати колись і труси та інший одяг. Вони точно купляють купу медичного "дріб'язку", без якого не можливо врятувати життя поранених бійців на стаб пунктах, від бинтів по 15 грн., шприців до медичної апаратури значної вартості. Окрім медицини Госпітальєри закривають купу інших потреб.
Зараз немало військових дякують Госпітальєрам за матеріальну допомогу на відновлення після тяжких поранень.
Влада дякуює 😏 таким військовим виплатами по 600-800 грн. Сильно на них відновився і взагалі проіснуєш ...
Озвучена славнозвісною Аліною Михайловою.
Не буде Яни, не буде Госпітальєрів
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