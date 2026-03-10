Батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях

Волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри" оприлюднить розширений фінансовий звіт за минулій рік до 1 травня 2026 року після звинувачень у непрозорому використанні донатів.

Про це повідомили засновниця батальйону та народна депутатка Яна Зінкевич та директорка благодійного фонду "Госпітальєри" Юлія Шевчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Батальйон готує фінансовий звіт

За словами Зінкевич, команда працює над систематизацією фінансових даних, після чого планує оприлюднити детальний звіт про використання коштів зі зборів. Водночас вона заявила, що не всі дані можуть бути публічними через захист партнерів і донорів.

Зінкевич також зауважила, що керівництво благодійного фонду не отримувало офіційних запитів щодо надання інформації. Вона додала, що організація зазвичай відповідає на звернення громадян і готова надавати роз’яснення щодо своєї діяльності.

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Директорка БФ "Госпітальєри" Юлія Шевчук сказала, що "передбачається великий звіт з урахуванням чутливості" щодо зборів.

"Наразі від великих фондів я не бачила звітів повної первинки, як цього вимагають від нас. Не кидаю тінь на інших людей, але є певний фактаж. Я готова надати всю документацію представникам держави у законному режимі, якщо виникнуть додаткові питання щодо звітності. Я зроблю все, щоб річний звіт був до 1 травня 2026-го. Я прошу дати цей час", - підтвердила Шевчук.

"Ми не якась класична ГО чи БФ. Наш підрозділ більш подібний до формування, схожого як 3 ОШб. Поки немає вироку, не можна стверджувати про непрозоре використанні коштів. Всі, в кого є зауваження, можуть звернутися до правоохоронців. Госпітальєрам важлива чесність і сприйняття", - додала Зінкевич.

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Окремо вона прокоментувала комунікацію з журналісткою Оленою Худецькою, яка поширювала звинувачення у соцмережі X. За словами Зінкевич, вона надала відповіді на всі запитання журналістки, однак та їх не використала та продовжила публікувати критичні заяви.

"Ми відкриті до спілкування і готові показувати документи, аудити та інші підтвердження людям, які підтримують нашу роботу", - сказала вона.

Про колишню "госпітальєрку"

Зінкевич також заявила, що колишня співробітниця БФ Анна Скольбушевська, яка оголошувала збори на допомогу військовим і витрачала донати на азартні ігри, виїхала за кордон, цитує "Громадське".

Анна Скольбушевська, з ніком Адмірал Няв, близько 6-7 місяців лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі у Броварах. Тож під час реабілітації її не могли допитувати правоохоронці, а далі Адмірал Няв виїхала за кордон.

"За той час, що вона лікувалася, я говорила з потерпілими. Розповідала про її стан і реабілітацію. Після лікування, одного дня я викликала її на базу, щоб зробити тести на наркотики, але вона зрозуміла до чого йде, і в цей день, вона написала, що уже перетинає кордон", - каже Зінкевич.

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Раніше користувачі X також викрили колишню співробітницю благодійного фонду — Анну Скольбушевську із ніком Адмірал Няв — на розтраті донатів на азартні ігри та власний відпочинок.

На тлі скандалу "Госпітальєри" повідомили, що Скольбушевська не працює в їхньому фонді ще з грудня 2023 року. Тоді ж вона здійснила останній переказ на їхні рахунки. Але не відмовилася від подальших виїздів до зони бойових дій як парамедикиня.

Сама Скольбушевська згодом вийшла з публічною заявою, у якій пояснила, що через стрес і посттравматичний стресовий розлад "втратила над собою контроль". Офіційно її виключили з батальйону зі здачею майна, шевронів та всієї символіки батальйону.

Більше про скандал з Госпітальєрами

Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.

У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.

Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі. Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.

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