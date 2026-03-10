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Новини Скандал з медбатальйоном Госпітальєри
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Батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях

Госпітальєри

Волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри" оприлюднить розширений фінансовий звіт за минулій рік до 1 травня 2026 року після звинувачень у непрозорому використанні донатів.

Про це повідомили засновниця батальйону та народна депутатка Яна Зінкевич та директорка благодійного фонду "Госпітальєри" Юлія Шевчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Батальйон готує фінансовий звіт

За словами Зінкевич, команда працює над систематизацією фінансових даних, після чого планує оприлюднити детальний звіт про використання коштів зі зборів. Водночас вона заявила, що не всі дані можуть бути публічними через захист партнерів і донорів.

Зінкевич також зауважила, що керівництво благодійного фонду не отримувало офіційних запитів щодо надання інформації. Вона додала, що організація зазвичай відповідає на звернення громадян і готова надавати роз’яснення щодо своєї діяльності.

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Директорка БФ "Госпітальєри" Юлія Шевчук сказала, що "передбачається великий звіт з урахуванням чутливості" щодо зборів.

"Наразі від великих фондів я не бачила звітів повної первинки, як цього вимагають від нас. Не кидаю тінь на інших людей, але є певний фактаж. Я готова надати всю документацію представникам держави у законному режимі, якщо виникнуть додаткові питання щодо звітності. Я зроблю все, щоб річний звіт був до 1 травня 2026-го. Я прошу дати цей час", - підтвердила Шевчук.

"Ми не якась класична ГО чи БФ. Наш підрозділ більш подібний до формування, схожого як 3 ОШб. Поки немає вироку, не можна стверджувати про непрозоре використанні коштів. Всі, в кого є зауваження, можуть звернутися до правоохоронців. Госпітальєрам важлива чесність і сприйняття", - додала Зінкевич.

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Окремо вона прокоментувала комунікацію з журналісткою Оленою Худецькою, яка поширювала звинувачення у соцмережі X. За словами Зінкевич, вона надала відповіді на всі запитання журналістки, однак та їх не використала та продовжила публікувати критичні заяви.

"Ми відкриті до спілкування і готові показувати документи, аудити та інші підтвердження людям, які підтримують нашу роботу", - сказала вона.

Про колишню "госпітальєрку"

Зінкевич також заявила, що колишня співробітниця БФ Анна Скольбушевська, яка оголошувала збори на допомогу військовим і витрачала донати на азартні ігри, виїхала за кордон, цитує "Громадське".

Анна Скольбушевська, з ніком Адмірал Няв, близько 6-7 місяців лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі у Броварах. Тож під час реабілітації її не могли допитувати правоохоронці, а далі Адмірал Няв виїхала за кордон.

"За той час, що вона лікувалася, я говорила з потерпілими. Розповідала про її стан і реабілітацію. Після лікування, одного дня я викликала її на базу, щоб зробити тести на наркотики, але вона зрозуміла до чого йде, і в цей день, вона написала, що уже перетинає кордон", - каже Зінкевич.

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Раніше користувачі X також викрили колишню співробітницю благодійного фонду — Анну Скольбушевську із ніком Адмірал Няв — на розтраті донатів на азартні ігри та власний відпочинок.

На тлі скандалу "Госпітальєри" повідомили, що Скольбушевська не працює в їхньому фонді ще з грудня 2023 року. Тоді ж вона здійснила останній переказ на їхні рахунки. Але не відмовилася від подальших виїздів до зони бойових дій як парамедикиня.

Сама Скольбушевська згодом вийшла з публічною заявою, у якій пояснила, що через стрес і посттравматичний стресовий розлад "втратила над собою контроль". Офіційно її виключили з батальйону зі здачею майна, шевронів та всієї символіки батальйону.

Більше про скандал з Госпітальєрами

  • Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.
  • У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.

  • Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі.

    Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.

Також читайте: На важких напрямках фронту морози, рятують лише грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі для воїнів ЗСУ

Автор: 

збір (409) Зінкевич Яна (56) ЗСУ (8835)
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Топ коментарі
+15
На це і розраховано. Обгидить.
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10.03.2026 17:44 Відповісти
+14
https://t.me/dragonspech/9785 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, клієнт-реципієнт волонтерів:
Спотерігаю як холодно і цинічно, чисто по-зеленому, владні медіа-пахолки розколюють волонтерський рух. Як відомі блогерині, які кидалися на мене за одну репліку, упритул не помічають наїздів на Яну Зінкевич. Як вчорашні волонтерки тепер просторікують хто працює на фронті більше - "Госпітальєри" чи бойові медики? Як інтернетні смердюки, які вчора розповідали що українська - селюцька мова, а ЗСУ стріляє по цивільних, тепер звинувачують волонтерів у крадіжках. І потираючи радісно руки за всім цим спостерігає Москва та впадає в екстаз від видовища.
Ну так. Медіа-пахолки влади дають зрозуміти всім. Волонтери є правильні, такі-собі, і неправильні. Правильні - це ті кого нагороджує ЗЕ. Таких-собі не нагороджує - хай не відсвічують. Неправильні - ті хто підтримують Порошенка.
Ви думаєте, зелені зупиняться аби не ****** брудом Яну Зінкевич, яка - депутат від ЄвроСолідарності? Пофіг що Яна на війні з перших днів. Пофіг що Яна на війні втратила здоров'я. Яна - депутат Порошенка? З неї знущатимуться.
Ще й номерок у Кварталі зклепають, вони можуть.
Треба розуміти, кожен хто критикує зелену владу - буде втопатний в бруд, незалежно від того які заслуги має. Ручні журналістки знайдуться завжди. Генерувати бруд - єдине що зелені вміють досконало.
І логічно. Якщо в зелених вийде з Яною Зінкевич - змішають з лайном будь-кого. Якщо суспільство дозволить.
В цьому й питанння. Дозволить суспільство? Чи погигикає з квартальних жартів на радість зеленим медіа-пахолкам?
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10.03.2026 18:05 Відповісти
+11
Нафіга Зельоним якісь звіти? Справа не в звітах. Зеленскій проти волонтерів, які не пішли під ОПу, а ще лютіше проти тих волонтерів, які в опозиції.
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10.03.2026 17:45 Відповісти
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Та просто надайте звіт, й всі питання відпадуть, чи навпаки з"являться.
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10.03.2026 17:38 Відповісти
Практикуючий радник простих рішень?😁
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10.03.2026 17:47 Відповісти
Є якісь інші пропозиції?
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10.03.2026 17:51 Відповісти
Ви далекі від теми!
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10.03.2026 18:10 Відповісти
Це не відповідь на питання, а загальна фраза
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10.03.2026 18:34 Відповісти
Хоча насправді ви праві - я від теми максимально далеко.
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10.03.2026 18:39 Відповісти
Спускайтесь!
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10.03.2026 18:43 Відповісти
та нафіг треба...
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10.03.2026 18:45 Відповісти
Тримайтесь!
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10.03.2026 18:55 Відповісти
Немає.
Але та, хто рознесла сморід, не маючи фактів, буде відповідати за наклеп чи продовжить забруднювати мізки?
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10.03.2026 18:12 Відповісти
Не буде відповідати. Всі це чудово знають.
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10.03.2026 18:35 Відповісти
Ось у цьому і справа.
Кожна журнашЛюка-блоХериця може ****** брудом кого завгодно і коли завгодно, а для того, щоб довести свою правоту потрібені зусилля і час.

" російські окупанти під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», поціливши двома «шахедами»."
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10.03.2026 18:40 Відповісти
Раньше какие-то деньги перебрасывал. После всех этих... Не хочу даже называть-перестал. Могу дать деньги совершенно незнакомому человеку когда вижу что он реально в беде. Помогаю волонтёрам которые занимаются собаками и котами. На этом всё. Ещё одно-пусть миндечей потрусят. 100 млн долларов перекроет все сборы
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10.03.2026 18:33 Відповісти
Отчьот прінят!🙄
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10.03.2026 18:46 Відповісти
прийдуть буряти - потрусять.
чечени то взагалі витрусять із тебе всі "донати".
бідні котики-песики - бутуь плакать над твоєй могілой
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10.03.2026 19:28 Відповісти
я так понимаю-с донатов харчуешься?
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10.03.2026 23:23 Відповісти
авжеж, доначу по мірі сил

.
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18.03.2026 04:23 Відповісти
Ложечки звісно знайдуться але "осадочок" залишиться 🤔
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10.03.2026 17:39 Відповісти
На це і розраховано. Обгидить.
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10.03.2026 17:44 Відповісти
Так само говорили і про Пороха, голосуючи за Зе.
Могилки копають, згадуючи той осадочок
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10.03.2026 18:07 Відповісти
Вы правы. Именно так обливали помоями Порошенко. А теперь 73% кретины ****** сами в три горла. Но главное-не Порошенко.
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10.03.2026 18:35 Відповісти
одна гнила вівця дискредитує всю отару
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10.03.2026 17:45 Відповісти
Нафіга Зельоним якісь звіти? Справа не в звітах. Зеленскій проти волонтерів, які не пішли під ОПу, а ще лютіше проти тих волонтерів, які в опозиції.
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10.03.2026 17:45 Відповісти
Замість допомагати раненим мусять писати звіти, твою мать !!!!!
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10.03.2026 17:49 Відповісти
Хай заодно пояснять чому в них повністю змінились криптогаманці.
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10.03.2026 17:52 Відповісти
Великий донатор чи побалагурить заодно під зелену дудку?😉
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10.03.2026 18:17 Відповісти
А давайте ще Стерненко звіт напише? І Притула. Такий собі флешмоб. Чи слабо?
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10.03.2026 17:53 Відповісти
Не царське це діло-звіти писати.А вас легко з такими питаннями до радників міноборони до рашистів запишуть.
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10.03.2026 18:05 Відповісти
небайдужі зазирнули у фонд олени зеленської
там взагалі гребуть лопатами
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10.03.2026 18:05 Відповісти
Ця особа, яка підняла бучу, так звана джурналістка , в 2019 році роздмухала скандал навколо Гандзюк
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10.03.2026 18:02 Відповісти
Чергова ****, яка прикривається боротьбою за права угнєтьонних і обдурених
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10.03.2026 18:04 Відповісти
Професійна борцунЬя з "режимом" Порошенка, як Заліщук з Наємом та Лещенком, і їм подібні любителі рожевих свинок.
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10.03.2026 18:17 Відповісти
Прикро що ця морковка щоразу спрацьовує. Ідіотів дуже багато. Вони винні у всіх негараздах України. Оці шалені українчики
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10.03.2026 18:19 Відповісти
"Свирачуки!", "Офшори!",
Смороду перед виборами було багато. Поки слідство з'ясувало, що портнов свідомо ввів владу Панами в оману, вибори завершились і правда наріТові стала непотрабною. Навіть, шкідливою, для їх самооцінки.
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10.03.2026 18:33 Відповісти
Ті сам довбаки і зараз толерують міндічей зеленського , вперто не помічають нічого уголовного
Нема що робити, то накидують на Госпітальєрів
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10.03.2026 18:34 Відповісти
В її твіттері , через який вона роздула скандал, жодної згадки за міндіча, баканова, рибалка
Тобто про корупцію на державному рівні її не цікаво.
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10.03.2026 18:14 Відповісти
ота чорна портянка із звинуваченнями Пороха є вовчим білетом для т.зв. "журналістки"

запамьятайте її звуть ольга кудецька

.
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18.03.2026 04:27 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9785 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, клієнт-реципієнт волонтерів:
Спотерігаю як холодно і цинічно, чисто по-зеленому, владні медіа-пахолки розколюють волонтерський рух. Як відомі блогерині, які кидалися на мене за одну репліку, упритул не помічають наїздів на Яну Зінкевич. Як вчорашні волонтерки тепер просторікують хто працює на фронті більше - "Госпітальєри" чи бойові медики? Як інтернетні смердюки, які вчора розповідали що українська - селюцька мова, а ЗСУ стріляє по цивільних, тепер звинувачують волонтерів у крадіжках. І потираючи радісно руки за всім цим спостерігає Москва та впадає в екстаз від видовища.
Ну так. Медіа-пахолки влади дають зрозуміти всім. Волонтери є правильні, такі-собі, і неправильні. Правильні - це ті кого нагороджує ЗЕ. Таких-собі не нагороджує - хай не відсвічують. Неправильні - ті хто підтримують Порошенка.
Ви думаєте, зелені зупиняться аби не ****** брудом Яну Зінкевич, яка - депутат від ЄвроСолідарності? Пофіг що Яна на війні з перших днів. Пофіг що Яна на війні втратила здоров'я. Яна - депутат Порошенка? З неї знущатимуться.
Ще й номерок у Кварталі зклепають, вони можуть.
Треба розуміти, кожен хто критикує зелену владу - буде втопатний в бруд, незалежно від того які заслуги має. Ручні журналістки знайдуться завжди. Генерувати бруд - єдине що зелені вміють досконало.
І логічно. Якщо в зелених вийде з Яною Зінкевич - змішають з лайном будь-кого. Якщо суспільство дозволить.
В цьому й питанння. Дозволить суспільство? Чи погигикає з квартальних жартів на радість зеленим медіа-пахолкам?
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10.03.2026 18:05 Відповісти
В соцмережах "розумники" ставлять в приклад фонд Чмута "Повернись живим" і звітність в ньому. Але "ПЖ" і Госпітальєри це неспівставні речі. Чмут колись сказав "Ми не займаємось якимось трусами ...".
А Госпітальєрам можливо доводилось купувати колись і труси та інший одяг. Вони точно купляють купу медичного "дріб'язку", без якого не можливо врятувати життя поранених бійців на стаб пунктах, від бинтів по 15 грн., шприців до медичної апаратури значної вартості. Окрім медицини Госпітальєри закривають купу інших потреб.
Зараз немало військових дякують Госпітальєрам за матеріальну допомогу на відновлення після тяжких поранень.
Влада дякуює 😏 таким військовим виплатами по 600-800 грн. Сильно на них відновився і взагалі проіснуєш ...
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10.03.2026 18:12 Відповісти
Сама Яна не їздить дорогою автівкою і квартир на Печерських пагорбах не купила, як багато привладиних розпіарених благодійників.
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10.03.2026 18:16 Відповісти
А ось і одна з кількох причин ґвалту навколо Госпітальєрів, добровольчої медичної організації, непідконтрольної ОПі.
Озвучена славнозвісною Аліною Михайловою.

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10.03.2026 18:20 Відповісти
Мадам сподівється отримати керівну посаду?
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10.03.2026 18:43 Відповісти
Госпітальєри - добровольчий батальон і люди там "служать" (без зарплати) тільки тому що є Яна.

Не буде Яни, не буде Госпітальєрів

.
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10.03.2026 19:36 Відповісти
Варто лише задати питання - кому це вигідно? І все стає на свої місця.
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10.03.2026 18:13 Відповісти
Всі, хто не любить Зєлю, - врагі!
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10.03.2026 18:30 Відповісти
Чому пишуть Олена, якщо вона насправді Ольга?
https://www.facebook.com/olga.khudetska/
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10.03.2026 19:16 Відповісти
 
 