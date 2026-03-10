Батальон "Госпитальеры" готовит подробный финансовый отчет после обвинений в финансовых махинациях
Волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры" обнародует расширенный финансовый отчет за прошлый год до 1 мая 2026 года после обвинений в непрозрачном использовании пожертвований.
Об этом сообщили основательница батальона и народный депутат Яна Зинкевич и директор благотворительного фонда "Госпитальеры" Юлия Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Батальон готовит финансовый отчет
По словам Зинкевич, команда работает над систематизацией финансовых данных, после чего планирует обнародовать подробный отчет об использовании средств из сборов. В то же время она заявила, что не все данные могут быть публичными из-за защиты партнеров и доноров.
Зинкевич также отметила, что руководство благотворительного фонда не получало официальных запросов о предоставлении информации. Она добавила, что организация обычно отвечает на обращения граждан и готова предоставлять разъяснения о своей деятельности.
Директор БФ "Госпитальеры" Юлия Шевчук сказала, что "предполагается большой отчет с учетом чувствительности" о сборе средств.
"Пока от крупных фондов я не видела отчетов полной первички, как этого требуют от нас. Не бросаю тень на других людей, но есть определенные факты. Я готова предоставить всю документацию представителям государства в законном режиме, если возникнут дополнительные вопросы по отчетности. Я сделаю все, чтобы годовой отчет был до 1 мая 2026 года. Я прошу дать это время", - подтвердила Шевчук.
"Мы не какая-то классическая ОО или БФ. Наше подразделение больше похоже на формирование, подобное 3 ОШб. Пока нет приговора, нельзя утверждать о непрозрачном использовании средств. Все, у кого есть замечания, могут обратиться к правоохранителям. Госпитальерам важна честность и восприятие", - добавила Зинкевич.
Отдельно она прокомментировала коммуникацию с журналисткой Еленой Худецкой, которая распространяла обвинения в соцсети X. По словам Зинкевич, она ответила на все вопросы журналистки, однако та их не использовала и продолжила публиковать критические заявления.
"Мы открыты к общению и готовы показывать документы, аудиты и другие подтверждения людям, которые поддерживают нашу работу", - сказала она.
О бывшей "госпитальерке"
Зинкевич также заявила, что бывшая сотрудница БФ Анна Скольбушевская, которая объявляла сбор средств в помощь военным и тратила пожертвования на азартные игры, уехала за границу, цитирует "Громадське".
Анна Скольбушевская, с ником Адмирал Няв, около 6-7 месяцев лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре в Броварах. Поэтому во время реабилитации ее не могли допрашивать правоохранители, а затем Адмирал Няв уехала за границу.
"За то время, что она лечилась, я разговаривала с потерпевшими. Рассказывала о ее состоянии и реабилитации. После лечения, однажды я вызвала ее на базу, чтобы сделать тесты на наркотики, но она поняла, к чему идет, и в этот день она написала, что уже пересекает границу", - говорит Зинкевич.
Ранее пользователи X также разоблачили бывшую сотрудницу благотворительного фонда — Анну Скольбушевскую с ником Адмирал Няв — в растрате донатов на азартные игры и собственный отдых.
На фоне скандала "Госпитальеры" сообщили, что Скольбушевская не работает в их фонде еще с декабря 2023 года. Тогда же она осуществила последний перевод на их счета. Но не отказалась от дальнейших выездов в зону боевых действий в качестве парамедика.
Сама Скольбушевская впоследствии выступила с публичным заявлением, в котором объяснила, что из-за стресса и посттравматического стрессового расстройства "потеряла над собой контроль". Официально ее исключили из батальона со сдачей имущества, шевронов и всей символики батальона.
Больше о скандале с Госпитальерами
- Напомним, ранее журналистка Елена Худецкая заявила, что за медицинским батальоном "Госпитальеры" стоит более десятка юридических лиц, в том числе коммерческих. Также, по ее словам, на одну и ту же заявленную цель открывали несколько сборов средств, а со счетов, в том числе криптокошельков, регулярно снимали деньги.
- В батальоне отрицают обвинения в финансовых махинациях и заявляют, что работают над публикацией расширенного финансового отчета.
-
Яна Зинкевич подтвердила, что "Госпитальеры" действительно имеют не одно юридическое лицо, но некоторые из перечисленных ей неизвестны.
Периодические снятия средств с "банок" она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно имеет расходы. Также, по словам Зинкевич, организация не ведет отдельной отчетности по каждой из "банок", а смотрит общий оборот карты за год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але та, хто рознесла сморід, не маючи фактів, буде відповідати за наклеп чи продовжить забруднювати мізки?
Кожна журнашЛюка-блоХериця може ****** брудом кого завгодно і коли завгодно, а для того, щоб довести свою правоту потрібені зусилля і час.
" російські окупанти під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», поціливши двома «шахедами»."
Могилки копають, згадуючи той осадочок
там взагалі гребуть лопатами
Смороду перед виборами було багато. Поки слідство з'ясувало, що портнов свідомо ввів владу Панами в оману, вибори завершились і правда наріТові стала непотрабною. Навіть, шкідливою, для їх самооцінки.
Нема що робити, то накидують на Госпітальєрів
Тобто про корупцію на державному рівні її не цікаво.
Спотерігаю як холодно і цинічно, чисто по-зеленому, владні медіа-пахолки розколюють волонтерський рух. Як відомі блогерині, які кидалися на мене за одну репліку, упритул не помічають наїздів на Яну Зінкевич. Як вчорашні волонтерки тепер просторікують хто працює на фронті більше - "Госпітальєри" чи бойові медики? Як інтернетні смердюки, які вчора розповідали що українська - селюцька мова, а ЗСУ стріляє по цивільних, тепер звинувачують волонтерів у крадіжках. І потираючи радісно руки за всім цим спостерігає Москва та впадає в екстаз від видовища.
Ну так. Медіа-пахолки влади дають зрозуміти всім. Волонтери є правильні, такі-собі, і неправильні. Правильні - це ті кого нагороджує ЗЕ. Таких-собі не нагороджує - хай не відсвічують. Неправильні - ті хто підтримують Порошенка.
Ви думаєте, зелені зупиняться аби не ****** брудом Яну Зінкевич, яка - депутат від ЄвроСолідарності? Пофіг що Яна на війні з перших днів. Пофіг що Яна на війні втратила здоров'я. Яна - депутат Порошенка? З неї знущатимуться.
Ще й номерок у Кварталі зклепають, вони можуть.
Треба розуміти, кожен хто критикує зелену владу - буде втопатний в бруд, незалежно від того які заслуги має. Ручні журналістки знайдуться завжди. Генерувати бруд - єдине що зелені вміють досконало.
І логічно. Якщо в зелених вийде з Яною Зінкевич - змішають з лайном будь-кого. Якщо суспільство дозволить.
В цьому й питанння. Дозволить суспільство? Чи погигикає з квартальних жартів на радість зеленим медіа-пахолкам?
А Госпітальєрам можливо доводилось купувати колись і труси та інший одяг. Вони точно купляють купу медичного "дріб'язку", без якого не можливо врятувати життя поранених бійців на стаб пунктах, від бинтів по 15 грн., шприців до медичної апаратури значної вартості. Окрім медицини Госпітальєри закривають купу інших потреб.
Зараз немало військових дякують Госпітальєрам за матеріальну допомогу на відновлення після тяжких поранень.
Влада дякуює 😏 таким військовим виплатами по 600-800 грн. Сильно на них відновився і взагалі проіснуєш ...
Озвучена славнозвісною Аліною Михайловою.