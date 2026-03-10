Батальон "Госпитальеры" готовит подробный финансовый отчет после обвинений в финансовых махинациях

Волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры" обнародует расширенный финансовый отчет за прошлый год до 1 мая 2026 года после обвинений в непрозрачном использовании пожертвований.

Об этом сообщили основательница батальона и народный депутат Яна Зинкевич и директор благотворительного фонда "Госпитальеры" Юлия Шевчук

Батальон готовит финансовый отчет

По словам Зинкевич, команда работает над систематизацией финансовых данных, после чего планирует обнародовать подробный отчет об использовании средств из сборов. В то же время она заявила, что не все данные могут быть публичными из-за защиты партнеров и доноров.

Зинкевич также отметила, что руководство благотворительного фонда не получало официальных запросов о предоставлении информации. Она добавила, что организация обычно отвечает на обращения граждан и готова предоставлять разъяснения о своей деятельности.

Директор БФ "Госпитальеры" Юлия Шевчук сказала, что "предполагается большой отчет с учетом чувствительности" о сборе средств.

"Пока от крупных фондов я не видела отчетов полной первички, как этого требуют от нас. Не бросаю тень на других людей, но есть определенные факты. Я готова предоставить всю документацию представителям государства в законном режиме, если возникнут дополнительные вопросы по отчетности. Я сделаю все, чтобы годовой отчет был до 1 мая 2026 года. Я прошу дать это время", - подтвердила Шевчук.

"Мы не какая-то классическая ОО или БФ. Наше подразделение больше похоже на формирование, подобное 3 ОШб. Пока нет приговора, нельзя утверждать о непрозрачном использовании средств. Все, у кого есть замечания, могут обратиться к правоохранителям. Госпитальерам важна честность и восприятие", - добавила Зинкевич.

Отдельно она прокомментировала коммуникацию с журналисткой Еленой Худецкой, которая распространяла обвинения в соцсети X. По словам Зинкевич, она ответила на все вопросы журналистки, однако та их не использовала и продолжила публиковать критические заявления.

"Мы открыты к общению и готовы показывать документы, аудиты и другие подтверждения людям, которые поддерживают нашу работу", - сказала она.

О бывшей "госпитальерке"

Зинкевич также заявила, что бывшая сотрудница БФ Анна Скольбушевская, которая объявляла сбор средств в помощь военным и тратила пожертвования на азартные игры, уехала за границу, цитирует "Громадське".

Анна Скольбушевская, с ником Адмирал Няв, около 6-7 месяцев лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре в Броварах. Поэтому во время реабилитации ее не могли допрашивать правоохранители, а затем Адмирал Няв уехала за границу.

"За то время, что она лечилась, я разговаривала с потерпевшими. Рассказывала о ее состоянии и реабилитации. После лечения, однажды я вызвала ее на базу, чтобы сделать тесты на наркотики, но она поняла, к чему идет, и в этот день она написала, что уже пересекает границу", - говорит Зинкевич.

Ранее пользователи X также разоблачили бывшую сотрудницу благотворительного фонда — Анну Скольбушевскую с ником Адмирал Няв — в растрате донатов на азартные игры и собственный отдых.

На фоне скандала "Госпитальеры" сообщили, что Скольбушевская не работает в их фонде еще с декабря 2023 года. Тогда же она осуществила последний перевод на их счета. Но не отказалась от дальнейших выездов в зону боевых действий в качестве парамедика.

Сама Скольбушевская впоследствии выступила с публичным заявлением, в котором объяснила, что из-за стресса и посттравматического стрессового расстройства "потеряла над собой контроль". Официально ее исключили из батальона со сдачей имущества, шевронов и всей символики батальона.

Больше о скандале с Госпитальерами

Напомним, ранее журналистка Елена Худецкая заявила, что за медицинским батальоном "Госпитальеры" стоит более десятка юридических лиц, в том числе коммерческих. Также, по ее словам, на одну и ту же заявленную цель открывали несколько сборов средств, а со счетов, в том числе криптокошельков, регулярно снимали деньги.

В батальоне отрицают обвинения в финансовых махинациях и заявляют, что работают над публикацией расширенного финансового отчета.

Яна Зинкевич подтвердила, что "Госпитальеры" действительно имеют не одно юридическое лицо, но некоторые из перечисленных ей неизвестны. Периодические снятия средств с "банок" она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно имеет расходы. Также, по словам Зинкевич, организация не ведет отдельной отчетности по каждой из "банок", а смотрит общий оборот карты за год.

