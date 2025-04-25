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Новини Фото Ворог знищив базу Госпітальєрів
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Ворожим обстрілом знищено базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" у Павлограді. ФОТО

У Павлограді російські окупанти знищили базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Про це повідомила засновниця "Госпітальєрів", народна депутатка з фракції "ЄС", медик-доброволець Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній. Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей. Вбили цивільних. Невинних, які просто жили, варили ранкову каву, сміялись. Планували завтра зі своїми діточками. Їхнє "завтра" не настане. Їхнє "сьогодні" обірване жорстоким обстрілом.

знищено базу Госпітальєрів у Павлограді

Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі", – написала Зінкевич.

обстріл бази Госпітальєрів у Павлограді
обстріл бази Госпітальєрів у Павлограді

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"Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми. І кожен удар по цивільних і медиках – це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності", – наголошує депутатка.

База Госпітальєрів у Павлограді

"Я оголошую новий збір на 20 мільйонів гривень для нової бази батальйону Госпітальєри. Якщо ви прочитали цей пост, поширте його друзям. Не залишайте нас в біді. Тільки з вашою підтримкою ми можемо рятувати далі", – зазначила Зінкевич.

Реквізити допомоги на нову базу Госпітальєрів:

Ціль: 20 000 000.00 ₴

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Автор: 

Павлоград (122) добровольці (922) Зінкевич Яна (50) Дніпропетровська область (3731) Павлоградський район (16)


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25.04.2025 20:32 Відповісти
Світла пам"ять усім хто загинув!
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25.04.2025 20:32 Відповісти
Дійшов висновку що якщо ми не почнемо масово вбивати кацапських жінок і дітей ми програємо війну кацапським виродкам. Вони це свідомо роблять уже 11 років. Ще не дійшло? Вони ніколи не зупиняться якщо не почати вбивати у відповідь. Як там у них" Щоб перемогти дракона треба самому стати драконом". Що не ясно? "На війні як на війні!". Інакше ніяк.
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25.04.2025 20:33 Відповісти
Щоб не програти треба вбити двох істот-зеленского і ермака,інші розбегуться.Україні потрібен Порох
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25.04.2025 20:53 Відповісти
Якби він був потрібен то він був би. Я за нього не голосував ніколи. Саме його "шкурна" діяльність привела у владу Зєлєнского...
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25.04.2025 20:59 Відповісти
 
 