Ворожим обстрілом знищено базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" у Павлограді. ФОТО

У Павлограді російські окупанти знищили базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Про це повідомила засновниця "Госпітальєрів", народна депутатка з фракції "ЄС", медик-доброволець Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній. Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей. Вбили цивільних. Невинних, які просто жили, варили ранкову каву, сміялись. Планували завтра зі своїми діточками. Їхнє "завтра" не настане. Їхнє "сьогодні" обірване жорстоким обстрілом.

Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі", – написала Зінкевич.





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"Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми. І кожен удар по цивільних і медиках – це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності", – наголошує депутатка.

"Я оголошую новий збір на 20 мільйонів гривень для нової бази батальйону Госпітальєри. Якщо ви прочитали цей пост, поширте його друзям. Не залишайте нас в біді. Тільки з вашою підтримкою ми можемо рятувати далі", – зазначила Зінкевич.

Реквізити допомоги на нову базу Госпітальєрів:

Ціль: 20 000 000.00 ₴

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