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Новости Фото Враг уничтожил базу Госпитальеров
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Вражеским обстрелом уничтожена база медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" в Павлограде. ФОТО

В Павлограде российские оккупанты уничтожили базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

Об этом сообщила основательница "Госпитальеров", народный депутат из фракции "ЕС", медик-доброволец Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожена до основания наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней. Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи людей. Убили гражданских. Невинных, которые просто жили, варили утренний кофе, смеялись. Планировали завтра со своими детишками. Их "завтра" не наступит. Их "сегодня" оборвано жестоким обстрелом.

Уничтожена база госпитальеров в Павлограде

Мы были точкой тепла, спасения, помощи, человечности. Наша база приютила не одного парамедика и военного, она была приютом для переселенцев, для всех жертв войны, в конце концов, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме", - написала Зинкевич.

обстрел базы Госпитальеров в Павлограде
обстрел базы Госпитальеров в Павлограде

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"Это не просто война. Это геноцид. Умышленное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам - это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности", - отмечает депутат.

База госпитальеров в Павлограде

"Я объявляю новый сбор на 20 миллионов гривен для новой базы батальона Госпитальеры. Если вы прочитали этот пост, распространите его друзьям. Не оставляйте нас в беде. Только с вашей поддержкой мы можем спасать дальше", - отметила Зинкевич.

Реквизиты помощи на новую базу Госпитальеров:

Цель: 20 000 000.00 ₴

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Номер карты банка
4441 1111 2372 2070

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Автор: 

Павлоград (145) добровольцы (1169) Зинкевич Яна (62) Днепропетровская область (3960) Павлоградский район (17)


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25.04.2025 20:32 Ответить
Світла пам"ять усім хто загинув!
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25.04.2025 20:32 Ответить
Дійшов висновку що якщо ми не почнемо масово вбивати кацапських жінок і дітей ми програємо війну кацапським виродкам. Вони це свідомо роблять уже 11 років. Ще не дійшло? Вони ніколи не зупиняться якщо не почати вбивати у відповідь. Як там у них" Щоб перемогти дракона треба самому стати драконом". Що не ясно? "На війні як на війні!". Інакше ніяк.
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25.04.2025 20:33 Ответить
Щоб не програти треба вбити двох істот-зеленского і ермака,інші розбегуться.Україні потрібен Порох
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25.04.2025 20:53 Ответить
Якби він був потрібен то він був би. Я за нього не голосував ніколи. Саме його "шкурна" діяльність привела у владу Зєлєнского...
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25.04.2025 20:59 Ответить
Шоб не програти тре шоб кожний Українець вбив 3-4 кацапа. Усьо, тоді вони просто закінчаться.
Ви готові вбивати заради Батьківщини, чи тіко срати на форумі?
Якщо вбити отіх двох, ***** не змінится
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25.04.2025 21:17 Ответить
Ох сейчас красный крест и даже полумесяц поднимет весь свой потенциал! Надёжные они там. Начнут уже ночью везти лучшее оборудование, авто ,скорая помощь, системы Рено помчат на замену потеряному. А там и оон подключится, ватикан подкинет! Суки!
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25.04.2025 21:14 Ответить
+. Трошечки.
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25.04.2025 21:20 Ответить
 
 