Вражеским обстрелом уничтожена база медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" в Павлограде. ФОТО

В Павлограде российские оккупанты уничтожили базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

Об этом сообщила основательница "Госпитальеров", народный депутат из фракции "ЕС", медик-доброволец Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожена до основания наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней. Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи людей. Убили гражданских. Невинных, которые просто жили, варили утренний кофе, смеялись. Планировали завтра со своими детишками. Их "завтра" не наступит. Их "сегодня" оборвано жестоким обстрелом.

Мы были точкой тепла, спасения, помощи, человечности. Наша база приютила не одного парамедика и военного, она была приютом для переселенцев, для всех жертв войны, в конце концов, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме", - написала Зинкевич.





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"Это не просто война. Это геноцид. Умышленное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам - это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности", - отмечает депутат.

"Я объявляю новый сбор на 20 миллионов гривен для новой базы батальона Госпитальеры. Если вы прочитали этот пост, распространите его друзьям. Не оставляйте нас в беде. Только с вашей поддержкой мы можем спасать дальше", - отметила Зинкевич.

Реквизиты помощи на новую базу Госпитальеров:

Цель: 20 000 000.00 ₴

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