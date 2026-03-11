Информационная атака на "Госпитальеров" является опасным прецедентом в условиях войны, - Зинкевич

Нардеп "ЕС" и основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич заявила, что информационная атака на батальон - это опасный прецедент гибридной войны против Украины.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я стою здесь сегодня не только как народный депутат, но прежде всего как командир добровольческого батальона, который 12 лет спасает жизни на фронте. Я обращаюсь к вам, потому что ситуация вокруг "Госпитальеров" - это не просто дискуссия в соцсетях. Это опасный прецедент атаки на волонтеров и добровольцев Украины в условиях такой жестокой войны", - подчеркнула она.

Зинкевич отметила, что не использует трибуну ВР в личных целях.

"Мое присутствие здесь - это обязанность политика защитить доверие к волонтерскому и добровольческому движению, которое является фундаментом нашей обороны. В твиттере и других соцсетях дискуссия о нашей отчетности была искусственно выведена в русло пренебрежения и беспочвенных обвинений с четкими признаками координации: тысячи ботов подхватывают внутренние споры, превращая их в топливо для российской пропаганды.

Цель врага очевидна - деморализовать людей, которые помогают, заставить украинцев и западных партнеров сомневаться в каждой гривне, которая идет на спасение бойцов. Фонд "Госпитальеров" работает строго в рамках закона. Мы подаем налоговую, статистическую и финансовую отчетность в полном объеме", - пояснила парламентарий.

Основательница батальона рассказала, что команда за 72 часа обработала и предоставила платежные документы на сумму 22 миллиона гривен.

"Хочу объяснить для тех, кто не в теме военного волонтерства: ретуширование определенных данных в платежках является защитой конфиденциальных данных. Наши контрагенты - это люди и компании, которые обеспечивают фронт в критических условиях. Разглашение их реквизитов без согласия - это прямая угроза их безопасности и срыв будущих поставок. Мы выбираем безопасность людей, а не удовлетворение любопытства анонимных аккаунтов", - отметила Зинкевич.

Нардеп отметила, что журналисты имеют право задавать вопросы, однако она осуждает язык ненависти и угрозы кому-либо.

"Мы также призываем медиасообщество соблюдать профессиональную этику: запрос на информацию не должен начинаться с публичного обвинения.

Я здесь, чтобы отстоять свою честную репутацию и честь батальона, тех людей, которые являются добровольцами и не только не получают финансовых благ, но и вкладывают свое. Если мы позволим безосновательно разрушать репутацию подразделений через эмоциональные посты без проверки фактов — мы проиграем информационную войну", - подытожила она.

Больше о скандале с Госпитальерами

Напомним, ранее журналистка Елена Худецкая заявила, что за медицинским батальоном "Госпитальеры" стоит более десятка юридических лиц, в том числе коммерческих. Также, по ее словам, на одну и ту же заявленную цель открывали несколько сборов средств, а со счетов, в том числе криптокошельков, регулярно снимали деньги.

В батальоне отрицают обвинения в финансовых махинациях и заявляют, что работают над публикацией расширенного финансового отчета.

Яна Зинкевич подтвердила, что "Госпитальеры" действительно имеют не одно юридическое лицо, но некоторые из перечисленных ей неизвестны. Периодическое снятие средств с "банок" она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно имеет расходы. Также, по словам Зинкевич, организация не ведет отдельной отчетности по каждой из "банок", а смотрит общий оборот карты за год.

Известно, что батальон "Госпитальеры" готовит подробный финансовый отчет после обвинений в финансовых махинациях

