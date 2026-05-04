Оккупант показал способ применения Starlink в армии РФ: "Илон Маск — петух. Вот на что твои старлинки пригодны — тумбочка #баная". ВИДЕО

Российские захватчики демонстрируют "альтернативные" способы использования высокотехнологичного оборудования компании SpaceX, которое им удалось получить через теневые схемы. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой оккупант показывает терминалы Starlink, превратившиеся в бесполезный хлам.

На видео российский оккупант демонстрирует антенну связи, которая теперь служит в блиндажах в качестве обычной тумбочки и подставки. Причиной стал массовый запуск механизмов блокировки терминалов на оккупированных территориях и невозможность их полноценного использования захватчиками.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Российские генералы заявили, что Starlink был не нужен армии РФ: "Он использовался для введения противника в заблуждение"

армия РФ связь Маск Илон Starlink
Надо подсказать Маску, чтобы следующие антенны с терминалами делал в форме унитазов. Тогда их парашники смогут хотя бы в сервант себе поставить.
04.05.2026 13:26 Ответить
Коли в тебе зайва хромосома.

04.05.2026 13:29 Ответить
Типичные будни языческого скота. У них то добрый бог заведует солнцем, то злой бог дождем, а потом они меняются местами(и каждый раз мимо). Надеюсь Илоний Маск учился на примере Исуса Христа и с язычниками будет вести короткий разговор.
04.05.2026 13:26 Ответить
Яким боком тут білейська маячня?
04.05.2026 14:13 Ответить
Обычная, хотят и с миром воевать и гамбургеры кушать, а шо тут такова
04.05.2026 14:25 Ответить
Послідовно. Україна з часів атеістичного СРСР вже досягла значного прогресу без так званих ʼбіблійних цінностейʼ. Треба ще більше підсилювати цей тренд остаточно позбувшись їх допоки все не дійде нарешті до логічного завершення.
04.05.2026 16:06 Ответить
Аналіз від продвинутого безбожника
04.05.2026 14:17 Ответить
ПГМ не по-дитячому...) Хай до тебе наша Мара вночі прийде) А потім санітари
05.05.2026 07:20 Ответить
Starlink стал доступен в Папуа - Новая Гвинея.Это тот случай когда папуасы опередили русских
У папуасов есть Старлинк а у русских нет. Им старый старпер из Кремля запретил да.
04.05.2026 13:27 Ответить
Старлінк в РФ заборонив сам Старлінк, ще на початку повномасштабки.
04.05.2026 13:29 Ответить
Yurii #586627, та ти що, а ми не знали якщо б ти не написав
04.05.2026 15:30 Ответить
Цікаво, а перепродати їх закордон вони вже ніяк не можуть?

Ніхто не хоче цим займатись походу...
В них жеж терміналів ***** - могли б і підзаробити.

Якщо кожен термінал по $150-200 - ********* гешефт би отримали...
04.05.2026 13:28 Ответить
Для кацапів це єдине застосування високотехнологічної техніки! Дикуни! 😁
04.05.2026 13:28 Ответить
Збоку перед комети стоїть Краснова, теперішній голова Верховного суду. На момент фоткання зам.Байстрюкіна.
04.05.2026 14:00 Ответить
це він ще з не знає про один "Аpps" який до iPad-а так і до антени чудово пасує! )))
https://www.youtube.com/shorts/UY2sKllDTzY
04.05.2026 13:34 Ответить
04.05.2026 13:36 Ответить
Дегенерат напевно дуже пишається своїм "остроумієм".
04.05.2026 13:36 Ответить
04.05.2026 13:39 Ответить
Маск міг би туди вмонтувати тротилу грам 200-300 і дистанційно прибирати кацапськи ратиці за образи !
04.05.2026 13:40 Ответить
Знову нездорова тупа реакція на "чмобіків". Краще б цензор написав щось путнє про Бюро 1440, про "Рассвет", про перше розгортання.
Нажаль там своя тупа вата, в нас своя.
04.05.2026 13:42 Ответить
Дійсно.
Що таке бюро 1440 ?
Що таке "Рассвет"
Що таке "перше розгортання" ?
04.05.2026 19:08 Ответить
Альона Вінницька - Рассвет

Рассвет

https://www.youtube.com/channel/************************

https://www.youtube.com/channel/UCzYZgxpU9CR58IRVMSBPptw Iryna Bilyk

Рассвет

https://www.youtube.com/channel/UC6xP-gsLnPHqkFi3eEOMTgQ

https://www.youtube.com/channel/UCMQ3o3hNHCL-ypGJfbehQrQ Воплі Відоплясова

04.05.2026 19:13 Ответить
Як говорять на расєє " техника в руках дикаря - кусок метала".
04.05.2026 14:12 Ответить
Карго-культ!
04.05.2026 14:30 Ответить
Дуже смішно .. Роскажіть заодно - як росіяни збільшили протидію засобам РЕБ/РЕР , збільшення оптоволкна з дронами і т .д . ?
04.05.2026 14:54 Ответить
Та тут по ходу "пєтух не Ілон,а самі кацапи "пєтухі", бо Маск свої гроші за Старлінк таки отримав. А те,що воно у них не працює,то така вже пєтушина доля...😁
04.05.2026 15:57 Ответить
А походу петух на видио
04.05.2026 16:25 Ответить
"...мог бы деньги зарабатывать"?
Та він вже заробив, продавши вам Старлінк. Гроші вже у нього, а ви тепер можете хоч у дупу його собі забити.
04.05.2026 18:09 Ответить
Дійсно. Дебіли якісь. Запакуйте назад і відкладіть до кращих часів.
04.05.2026 19:14 Ответить
 
 