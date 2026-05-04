Оккупант показал способ применения Starlink в армии РФ: "Илон Маск — петух. Вот на что твои старлинки пригодны — тумбочка #баная". ВИДЕО

Российские захватчики демонстрируют "альтернативные" способы использования высокотехнологичного оборудования компании SpaceX, которое им удалось получить через теневые схемы. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой оккупант показывает терминалы Starlink, превратившиеся в бесполезный хлам.

На видео российский оккупант демонстрирует антенну связи, которая теперь служит в блиндажах в качестве обычной тумбочки и подставки. Причиной стал массовый запуск механизмов блокировки терминалов на оккупированных территориях и невозможность их полноценного использования захватчиками.

Внимание! Ненормативная лексика!

