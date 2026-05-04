Окупант показав спосіб застосування Starlink в армії РФ: "Илон Маск - петух. Вот на что твои старлинки пригодны - тумбочка #баная". ВIДЕО

Російські загарбники демонструють "альтернативні" способи застосування високотехнологічного обладнання компанії SpaceX, яке їм вдалося отримати через сірі схеми. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому окупант показує термінали Starlink, що перетворилися на непотрібний хлам.

На відео російський окупант демонструє антену зв'язку, яка тепер слугує у бліндажах як звичайна тумбочка та підставка. Причиною став масовий запуск механізмів блокування терміналів на окупованих територіях та неможливість їх повноцінного використання загарбниками.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Російські генерали заявили, що Starlink був не потрібен армії РФ: "Он использовался для введения противника в заблуждение"

армія рф зв'язок Маск Ілон Starlink
Надо подсказать Маску, чтобы следующие антенны с терминалами делал в форме унитазов. Тогда их парашники смогут хотя бы в сервант себе поставить.
04.05.2026 13:26 Відповісти
Коли в тебе зайва хромосома.

04.05.2026 13:29 Відповісти
Типичные будни языческого скота. У них то добрый бог заведует солнцем, то злой бог дождем, а потом они меняются местами(и каждый раз мимо). Надеюсь Илоний Маск учился на примере Исуса Христа и с язычниками будет вести короткий разговор.
04.05.2026 13:26 Відповісти
Яким боком тут білейська маячня?
04.05.2026 14:13 Відповісти
Обычная, хотят и с миром воевать и гамбургеры кушать, а шо тут такова
04.05.2026 14:25 Відповісти
Послідовно. Україна з часів атеістичного СРСР вже досягла значного прогресу без так званих ʼбіблійних цінностейʼ. Треба ще більше підсилювати цей тренд остаточно позбувшись їх допоки все не дійде нарешті до логічного завершення.
04.05.2026 16:06 Відповісти
Аналіз від продвинутого безбожника
04.05.2026 14:17 Відповісти
ПГМ не по-дитячому...) Хай до тебе наша Мара вночі прийде) А потім санітари
05.05.2026 07:20 Відповісти
Starlink стал доступен в Папуа - Новая Гвинея.Это тот случай когда папуасы опередили русских
У папуасов есть Старлинк а у русских нет. Им старый старпер из Кремля запретил да.
04.05.2026 13:27 Відповісти
Старлінк в РФ заборонив сам Старлінк, ще на початку повномасштабки.
04.05.2026 13:29 Відповісти
Yurii #586627, та ти що, а ми не знали якщо б ти не написав
04.05.2026 15:30 Відповісти
Цікаво, а перепродати їх закордон вони вже ніяк не можуть?

Ніхто не хоче цим займатись походу...
В них жеж терміналів ***** - могли б і підзаробити.

Якщо кожен термінал по $150-200 - ********* гешефт би отримали...
04.05.2026 13:28 Відповісти
Для кацапів це єдине застосування високотехнологічної техніки! Дикуни! 😁
04.05.2026 13:28 Відповісти
Збоку перед комети стоїть Краснова, теперішній голова Верховного суду. На момент фоткання зам.Байстрюкіна.
04.05.2026 14:00 Відповісти
це він ще з не знає про один "Аpps" який до iPad-а так і до антени чудово пасує! )))
https://www.youtube.com/shorts/UY2sKllDTzY
04.05.2026 13:34 Відповісти
04.05.2026 13:36 Відповісти
Дегенерат напевно дуже пишається своїм "остроумієм".
04.05.2026 13:36 Відповісти
04.05.2026 13:39 Відповісти
Маск міг би туди вмонтувати тротилу грам 200-300 і дистанційно прибирати кацапськи ратиці за образи !
04.05.2026 13:40 Відповісти
Знову нездорова тупа реакція на "чмобіків". Краще б цензор написав щось путнє про Бюро 1440, про "Рассвет", про перше розгортання.
Нажаль там своя тупа вата, в нас своя.
04.05.2026 13:42 Відповісти
Дійсно.
Що таке бюро 1440 ?
Що таке "Рассвет"
Що таке "перше розгортання" ?
04.05.2026 19:08 Відповісти
Як говорять на расєє " техника в руках дикаря - кусок метала".
04.05.2026 14:12 Відповісти
Карго-культ!
04.05.2026 14:30 Відповісти
Дуже смішно .. Роскажіть заодно - як росіяни збільшили протидію засобам РЕБ/РЕР , збільшення оптоволкна з дронами і т .д . ?
04.05.2026 14:54 Відповісти
Та тут по ходу "пєтух не Ілон,а самі кацапи "пєтухі", бо Маск свої гроші за Старлінк таки отримав. А те,що воно у них не працює,то така вже пєтушина доля...😁
04.05.2026 15:57 Відповісти
А походу петух на видио
04.05.2026 16:25 Відповісти
"...мог бы деньги зарабатывать"?
Та він вже заробив, продавши вам Старлінк. Гроші вже у нього, а ви тепер можете хоч у дупу його собі забити.
04.05.2026 18:09 Відповісти
Дійсно. Дебіли якісь. Запакуйте назад і відкладіть до кращих часів.
04.05.2026 19:14 Відповісти
 
 