Окупант показав спосіб застосування Starlink в армії РФ: "Илон Маск - петух. Вот на что твои старлинки пригодны - тумбочка #баная". ВIДЕО

Російські загарбники демонструють "альтернативні" способи застосування високотехнологічного обладнання компанії SpaceX, яке їм вдалося отримати через сірі схеми. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому окупант показує термінали Starlink, що перетворилися на непотрібний хлам.

На відео російський окупант демонструє антену зв'язку, яка тепер слугує у бліндажах як звичайна тумбочка та підставка. Причиною став масовий запуск механізмів блокування терміналів на окупованих територіях та неможливість їх повноцінного використання загарбниками.

Увага! Ненормативна лексика!

