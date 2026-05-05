Бойцы 119-й бригады отразили штурм и разгромили колонну квадроциклов врага на Сумщине. ВИДЕО
Бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ отразили моторизованное наступление рашистов в приграничной зоне Сумщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 3 мая российские войска пытались прорваться в село Рясное, используя колонну квадроциклов и мотоциклов.
При поддержке 419-го отдельного батальона беспилотных систем, 120-го отдельного разведывательного полка и 1-го ВВС РУБАК "Prime" украинские защитники уничтожили 18 военнослужащих противника.
Также в ходе боя уничтожены 2 мотоцикла и 8 квадроциклов врага.
