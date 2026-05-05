Бойцы 119-й бригады отразили штурм и разгромили колонну квадроциклов врага на Сумщине. ВИДЕО

Бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ отразили моторизованное наступление рашистов в приграничной зоне Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 3 мая российские войска пытались прорваться в село Рясное, используя колонну квадроциклов и мотоциклов.

При поддержке 419-го отдельного батальона беспилотных систем, 120-го отдельного разведывательного полка и 1-го ВВС РУБАК "Prime" украинские защитники уничтожили 18 военнослужащих противника.

Также в ходе боя уничтожены 2 мотоцикла и 8 квадроциклов врага.

армия РФ, Сумская область, штурм, уничтожение, ВСУ, Сумский район, Рясное
Чого лаптєногі лізуть на Сумщину? Хіба Ботоксная Моль вчора Сумську область включила до складу Раші?
05.05.2026 01:26 Ответить
"Розтягують" лінію фронту... За рахунок того, що у них людей більше...
05.05.2026 06:38 Ответить
 
 