4 453 3
Бійці 119-ї бригади відбили штурм та розгромили колону квадроциклів ворога на Сумщині. ВIДЕО
Бійці 119-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ відбили моторизований наступ рашистів у прикордонні Сумської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зранку 3 травня російські війська намагалися прорватися до села Рясне використовуючи колону квадроциклів та мотоциклів.
За підтримки 419-го окремого батальйону безпілотних систем, 120-го окремого розвідувального полку та 1-го ВПС РУБАК "Prime" українські захисники знищили 18 військовослужбовців противника.
Також у ході бою знищено 2 мотоцикли та 8 квадроциклів ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віктор #616477
показати весь коментар05.05.2026 01:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар05.05.2026 06:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Julian Lopez #602860
показати весь коментар05.05.2026 09:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль