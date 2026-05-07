Операторы дронов 11-й бригады НГУ сбили перехватчиком STING российские "Шахеды". ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 11-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов противника во время выполнения боевых задач на юге страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы перехватчиком STING от "Диких шершней" поразили российские цели.
Все поражения на видео — дистанционные, благодаря технологии Hornet Vision Ctrl.
Видео поражения вражеских целей опубликовано в официальном Telegram-канале "Дикие шершни".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Tetiana Konovalova
показать весь комментарий07.05.2026 19:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль