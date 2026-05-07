Оператори дронів 11 бригади НГУ збили перехоплювачем STING російські "Шахеди". ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 11-ї бригади Національної гвардії України знищили декілька безпілотних літальних апаратів ворога під час виконання бойових завдань на півдні країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори перехоплювачем STING від "Диких шершнів" уразили російські цілі.
Усі ураження на відео — дистанційні, завдяки технології Hornet Vision Ctrl.
Відео ураження ворожих цілей оприлюднено в офіційному телеграм-каналі "Дикі шершні".
