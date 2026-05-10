Зрелищные кадры доставки провизии и боекомплектов на передовую пилотами тяжелых дронов 159-й ОМБр

В сети появились кадры, на которых пилоты тяжелых украинских дронов 159-й отдельной механизированной бригады доставляют на передовые позиции провизию и боекомплекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотная логистика позволяет поддерживать подразделения там, где обычный транспорт уже не может работать.

Беспилотная доставка значительно снижает риски для личного состава и помогает удерживать позиции на самых сложных участках фронта.

