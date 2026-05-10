Видовищні кадри доставки провізії та боєкомплектів на передову пілотами важких дронів 159-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких пілоти важких українських дронів 159-ї окремої механізованої бригади доставляють на передові позиції провізію та боєкомплекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотна логістика дозволяє підтримувати підрозділи там, де звичайний транспорт уже не може працювати.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Безпілотна доставка значно знижує ризики для особового складу та допомагає утримувати позиції на найскладніших ділянках фронту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі ДПСУ знищили "гараж" з технікою ворога та уразили РЕБ і артилерію на Придніпровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Apachi" 81-ї ОАеМБр відбили мотоштурм окупантів колоною з 16 мотоциклів. ВIДЕО