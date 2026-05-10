Видовищні кадри доставки провізії та боєкомплектів на передову пілотами важких дронів 159-ї ОМБр. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких пілоти важких українських дронів 159-ї окремої механізованої бригади доставляють на передові позиції провізію та боєкомплекти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотна логістика дозволяє підтримувати підрозділи там, де звичайний транспорт уже не може працювати.
Безпілотна доставка значно знижує ризики для особового складу та допомагає утримувати позиції на найскладніших ділянках фронту.
а, чого ж хлопці виходять з позиції такі знесилені та худі, як з підарського полону?