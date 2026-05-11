На Харьковщине пограничники сорвали попытку прорыва российских штурмовых групп. ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Гарт" сорвали попытку российских военных прорваться небольшими штурмовыми группами в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 16-й армейский корпус.
По данным военных, российские подразделения пытались незаметно продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и закрепиться на позициях.
Как остановили штурмовые группы
В корпусе отметили, что движение российских военных зафиксировали операторы беспилотников.
Для поражения целей пограничники применили дроны.
"Дроны пограничников быстро объяснили захватчикам, что любое движение в сторону украинской границы давно находится под контролем", – сообщили военные.
Также в корпусе подчеркнули, что попытки незаметно зайти на территорию Харьковщины заканчиваются еще до выхода российских групп на определенные рубежи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль