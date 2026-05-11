На Харьковщине пограничники сорвали попытку прорыва российских штурмовых групп. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Гарт" сорвали попытку российских военных прорваться небольшими штурмовыми группами в Харьковской области.

об этом сообщает 16-й армейский корпус.

По данным военных, российские подразделения пытались незаметно продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и закрепиться на позициях.

Как остановили штурмовые группы

В корпусе отметили, что движение российских военных зафиксировали операторы беспилотников.

Для поражения целей пограничники применили дроны.

"Дроны пограничников быстро объяснили захватчикам, что любое движение в сторону украинской границы давно находится под контролем", – сообщили военные.

Также в корпусе подчеркнули, что попытки незаметно зайти на территорию Харьковщины заканчиваются еще до выхода российских групп на определенные рубежи.

