На Харьковщине пограничники сорвали попытку прорыва российских штурмовых групп. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Гарт" сорвали попытку российских военных прорваться небольшими штурмовыми группами в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 16-й армейский корпус.

По данным военных, российские подразделения пытались незаметно продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и закрепиться на позициях.

Как остановили штурмовые группы

В корпусе отметили, что движение российских военных зафиксировали операторы беспилотников.

Для поражения целей пограничники применили дроны.

"Дроны пограничников быстро объяснили захватчикам, что любое движение в сторону украинской границы давно находится под контролем", – сообщили военные.

Также в корпусе подчеркнули, что попытки незаметно зайти на территорию Харьковщины заканчиваются еще до выхода российских групп на определенные рубежи.

Нашим Воіна подяка іь респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
11.05.2026 17:46 Ответить
Ruzke kurwy
11.05.2026 18:20 Ответить
Дякую ЗСУ за захист України.
11.05.2026 18:24 Ответить
 
 