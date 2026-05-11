На Харківщині прикордонники зірвали спробу прориву російських штурмових груп. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Гарт" зірвали спробу російських військових прорватися малими штурмовими групами на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує 16-й армійський корпус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними військових, російські підрозділи намагалися непомітно просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та закріпитися на позиціях.

Як зупинили штурмові групи

У корпусі зазначили, що рух російських військових зафіксували оператори безпілотників.

Для ураження цілей прикордонники застосували дрони.

"Дрони прикордонників швидко пояснили загарбникам, що будь-який рух у бік українського кордону давно перебуває під контролем", – повідомили військові.

Також у корпусі наголосили, що спроби непомітно зайти на територію Харківщини завершуються ще до виходу російських груп на визначені рубежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ перевищують мобілізацію п’ятий місяць поспіль, - Мадяр