На Харківщині прикордонники зірвали спробу прориву російських штурмових груп. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Гарт" зірвали спробу російських військових прорватися малими штурмовими групами на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує 16-й армійський корпус.

За даними військових, російські підрозділи намагалися непомітно просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та закріпитися на позиціях.

Як зупинили штурмові групи

У корпусі зазначили, що рух російських військових зафіксували оператори безпілотників.

Для ураження цілей прикордонники застосували дрони.

"Дрони прикордонників швидко пояснили загарбникам, що будь-який рух у бік українського кордону давно перебуває під контролем", – повідомили військові.

Також у корпусі наголосили, що спроби непомітно зайти на територію Харківщини завершуються ще до виходу російських груп на визначені рубежі.

Нашим Воіна подяка іь респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
11.05.2026 17:46 Відповісти
Ruzke kurwy
11.05.2026 18:20 Відповісти
Дякую ЗСУ за захист України.
11.05.2026 18:24 Відповісти
 
 