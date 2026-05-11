На Харківщині прикордонники зірвали спробу прориву російських штурмових груп. ВIДЕО
Бійці прикордонної бригади "Гарт" зірвали спробу російських військових прорватися малими штурмовими групами на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує 16-й армійський корпус.
За даними військових, російські підрозділи намагалися непомітно просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та закріпитися на позиціях.
Як зупинили штурмові групи
У корпусі зазначили, що рух російських військових зафіксували оператори безпілотників.
Для ураження цілей прикордонники застосували дрони.
"Дрони прикордонників швидко пояснили загарбникам, що будь-який рух у бік українського кордону давно перебуває під контролем", – повідомили військові.
Також у корпусі наголосили, що спроби непомітно зайти на територію Харківщини завершуються ще до виходу російських груп на визначені рубежі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль