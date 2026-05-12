Две РЛС, склады и пункты дислокации рашистов поразили СБС на Донетчине. ВИДЕО
Силы беспилотных систем нанесли удары по российским радиолокационным станциям, складам и пунктам дислокации российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Подробности
Так, операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили РЛС ПРВ-16 и РЛС П-18 в Донецкой области.
"ПРВ-16 — радиолокационный высотомер, используемый для определения высоты воздушных целей и наведения средств ПВО противника.
РЛС П-18 — радиолокационная станция метрового диапазона, используемая для раннего обнаружения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых ракет и беспилотников", — говорится в сообщении.
Также военные атаковали склад горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов и временные пункты дислокации противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль