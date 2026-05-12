Две РЛС, склады и пункты дислокации рашистов поразили СБС на Донетчине. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удары по российским радиолокационным станциям, складам и пунктам дислокации российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили РЛС ПРВ-16 и РЛС П-18 в Донецкой области.

"ПРВ-16 — радиолокационный высотомер, используемый для определения высоты воздушных целей и наведения средств ПВО противника.



РЛС П-18 — радиолокационная станция метрового диапазона, используемая для раннего обнаружения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых ракет и беспилотников", — говорится в сообщении.

Также военные атаковали склад горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов и временные пункты дислокации противника.

Смотрите: Силы беспилотных систем за неделю поразили ЗРК и ЗРГК на сумму более $131 млн. ВИДЕО