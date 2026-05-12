Дві РЛС, склади та пункти дислокації рашистів уразили СБС на Донеччині. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили російські радіолокаційні станції, склади та пункти дислокації російських окупантів.

Так, оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили РЛС ПРВ-16 та РЛС П-18 у Донецькій області.

"ПРВ-16 - радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника.



РЛС П-18 - радіолокаційна станція метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Також воїни атакували склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації противника.

