После перестрелки в Киеве патрульные задержали мужчину с пистолетом. ВИДЕО

В Киеве патрульные задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время драки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

По данным полиции, между несколькими мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников произвел выстрел в сторону оппонента.

После этого мужчина вместе с товарищами покинул место происшествия на автомобиле Peugeot.

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Как задерживали подозреваемого

Для поиска автомобиля правоохранители начали специальную полицейскую операцию.

Патрульные проверили возможные маршруты движения и обнаружили автомобиль в Днепровском районе Киева. Во время проверки в салоне машины полицейские нашли предмет, похожий на пистолет.

Мужчину задержали с применением наручников. На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли предполагаемое оружие. Все обстоятельства стрельбы устанавливают следователи.

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