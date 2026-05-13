После перестрелки в Киеве патрульные задержали мужчину с пистолетом. ВИДЕО
В Киеве патрульные задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время драки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
По данным полиции, между несколькими мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников произвел выстрел в сторону оппонента.
После этого мужчина вместе с товарищами покинул место происшествия на автомобиле Peugeot.
Как задерживали подозреваемого
Для поиска автомобиля правоохранители начали специальную полицейскую операцию.
Патрульные проверили возможные маршруты движения и обнаружили автомобиль в Днепровском районе Киева. Во время проверки в салоне машины полицейские нашли предмет, похожий на пистолет.
Мужчину задержали с применением наручников. На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли предполагаемое оружие. Все обстоятельства стрельбы устанавливают следователи.
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ніззя цивільним давати зброю..ніззя
а от забити-заштовхати цивільного в бусік з ТЦКунами , дати зброю та відправити на 0 - можна )