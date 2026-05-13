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Новости Видео Стрельба в Киеве
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После перестрелки в Киеве патрульные задержали мужчину с пистолетом. ВИДЕО

В Киеве патрульные задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время драки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

По данным полиции, между несколькими мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников произвел выстрел в сторону оппонента.

После этого мужчина вместе с товарищами покинул место происшествия на автомобиле Peugeot.

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Как задерживали подозреваемого

Для поиска автомобиля правоохранители начали специальную полицейскую операцию.

Патрульные проверили возможные маршруты движения и обнаружили автомобиль в Днепровском районе Киева. Во время проверки в салоне машины полицейские нашли предмет, похожий на пистолет.

Мужчину задержали с применением наручников. На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли предполагаемое оружие. Все обстоятельства стрельбы устанавливают следователи.

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задержание (6831) Киев (27261) стрельба (3481)
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Топ комментарии
+14
а мусора тим часом засирають етер гівном типу озброєними цивільними ))

ніззя цивільним давати зброю..ніззя

а от забити-заштовхати цивільного в бусік з ТЦКунами , дати зброю та відправити на 0 - можна )
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13.05.2026 15:25 Ответить
+12
Знову антиукраїнська пропаганда , щоб не дозволяти людям пістолети. Ось тут чому фото "пістолета" показали, а "патрони" не показуєте?? То ж флобер 4 мм. Удар кулаком значно небезпечніший для здоров'я, ніж ця пукавка ,яку вільно може купити будь-хто без всякого дозволу, бо це іграшка. Так, воно може пошкодити око, але рогатка ,або камінець теж можуть. Але про рогатки і камінці не пишуть чомусь.
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13.05.2026 15:32 Ответить
+5
Причина конфлікту? Ми хочемо мати зброю для захисту від злочинних посягань. Може людина захищалась?
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13.05.2026 15:39 Ответить

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