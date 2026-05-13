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Новини Відео Стрілянина в Києві
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Після стрілянини в Києві патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ВIДЕО

У Києві патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині під час бійки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

За даними поліції, між кількома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників здійснив постріл у бік опонента.

Після цього чоловік разом із товаришами залишив місце події на автомобілі Peugeot.

Читайте: Під час теракту в Києві поліцейський мав не бігти, а убезпечити себе, знайшовши укриття, - Фацевич

Як затримували підозрюваного

Для пошуку автомобіля правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.

Патрульні перевірили можливі маршрути руху та виявили автомобіль у Дніпровському районі Києва. Під час перевірки в салоні автівки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет.

Чоловіка затримали із застосуванням кайданків. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили ймовірну зброю. Усі обставини стрілянини встановлюють слідчі.

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затримання (4376) Київ (16844) стрілянина (2003)
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Топ коментарі
+14
а мусора тим часом засирають етер гівном типу озброєними цивільними ))

ніззя цивільним давати зброю..ніззя

а от забити-заштовхати цивільного в бусік з ТЦКунами , дати зброю та відправити на 0 - можна )
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13.05.2026 15:25 Відповісти
+12
Знову антиукраїнська пропаганда , щоб не дозволяти людям пістолети. Ось тут чому фото "пістолета" показали, а "патрони" не показуєте?? То ж флобер 4 мм. Удар кулаком значно небезпечніший для здоров'я, ніж ця пукавка ,яку вільно може купити будь-хто без всякого дозволу, бо це іграшка. Так, воно може пошкодити око, але рогатка ,або камінець теж можуть. Але про рогатки і камінці не пишуть чомусь.
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13.05.2026 15:32 Відповісти
+5
Причина конфлікту? Ми хочемо мати зброю для захисту від злочинних посягань. Може людина захищалась?
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13.05.2026 15:39 Відповісти

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