Після стрілянини в Києві патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ВIДЕО
У Києві патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині під час бійки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Патрульна поліція Києва.
Інцидент стався в Оболонському районі столиці.
За даними поліції, між кількома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників здійснив постріл у бік опонента.
Після цього чоловік разом із товаришами залишив місце події на автомобілі Peugeot.
Як затримували підозрюваного
Для пошуку автомобіля правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.
Патрульні перевірили можливі маршрути руху та виявили автомобіль у Дніпровському районі Києва. Під час перевірки в салоні автівки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет.
Чоловіка затримали із застосуванням кайданків. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили ймовірну зброю. Усі обставини стрілянини встановлюють слідчі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніззя цивільним давати зброю..ніззя
а от забити-заштовхати цивільного в бусік з ТЦКунами , дати зброю та відправити на 0 - можна )