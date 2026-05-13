Після стрілянини в Києві патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ВIДЕО

У Києві патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині під час бійки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

За даними поліції, між кількома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників здійснив постріл у бік опонента.

Після цього чоловік разом із товаришами залишив місце події на автомобілі Peugeot.

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Як затримували підозрюваного

Для пошуку автомобіля правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.

Патрульні перевірили можливі маршрути руху та виявили автомобіль у Дніпровському районі Києва. Під час перевірки в салоні автівки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет.

Чоловіка затримали із застосуванням кайданків. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили ймовірну зброю. Усі обставини стрілянини встановлюють слідчі.

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