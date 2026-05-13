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Пилоты батальона SIGNUM нанесли удар по логистике и средствам связи оккупантов в тылу. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по логистике и средствам связи противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Сил обороны все чаще уничтожают технику и позиции рашистов в глубоком тылу.
В частности, украинские военные нанесли удары по:
- грузовику;
- квадроциклах и легковых автомобилях с имуществом;
- генераторах;
- антеннах и оборудовании связи;
- складах боекомплекта и скрытых запасах;
- вражеских "Мавиках";
- НРК и другой техники оккупантов.
"Наши пилоты залетают глубоко в тыл врага — туда, где оккупанты ошибочно считают себя в безопасности. Именно там мы уничтожаем их логистику, технику и средства связи", — добавляют бойцы в подписи к опубликованному видео.
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