Пилоты батальона SIGNUM нанесли удар по логистике и средствам связи оккупантов в тылу. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по логистике и средствам связи противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Сил обороны все чаще уничтожают технику и позиции рашистов в глубоком тылу.

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В частности, украинские военные нанесли удары по:

грузовику;

квадроциклах и легковых автомобилях с имуществом;

генераторах;

антеннах и оборудовании связи;

складах боекомплекта и скрытых запасах;

вражеских "Мавиках";

НРК и другой техники оккупантов.

"Наши пилоты залетают глубоко в тыл врага — туда, где оккупанты ошибочно считают себя в безопасности. Именно там мы уничтожаем их логистику, технику и средства связи", — добавляют бойцы в подписи к опубликованному видео.

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