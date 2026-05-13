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Пілоти батальйону SIGNUM уразили логістику та засоби зв’язку окупантів у тилу. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади уразили логістику та засоби зв’язку противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори Сил оборони дедалі частіше знищують техніку та позиції рашистів у глибокому тилу.
Зокрема українські військові уразили:
- вантажівку;
- квадроцикли та легкові авто з майном;
- генератори;
- антени та обладнання зв’язку;
- склади боєкомплекту та приховані запаси;
- ворожий "Мавік";
- НРК та іншу техніку окупантів.
"Наші пілоти залітають глибоко в тил ворога - туди, де окупанти помилково вважають себе у безпеці. Саме там ми знищуємо їхню логістику, техніку та засоби зв’язку", - додають бійці у дописі до оприлюдненого відео.
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