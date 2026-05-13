"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист зафільмував влучання FPV-дрона у БМП-2 з піхотою. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував момент влучання українського FPV-дрона у російську БМП-2 з піхотою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Сил оборони завдали ураження по окупантах під час їхньої спроби штурму на Донецькому напрямку.
Після вибуху російські військові почали тікати в різні сторони від ураженої техніки, а один із загарбників намагався витягнути покинутого пораненого поплічника.
"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", - кричить рашист до поплічника на техніці.
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Зголоднілим песикам та котикам, на корм,,,