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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Відбиття штурму
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"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист зафільмував влучання FPV-дрона у БМП-2 з піхотою. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував момент влучання українського FPV-дрона у російську БМП-2 з піхотою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Сил оборони завдали ураження по окупантах під час їхньої спроби штурму на Донецькому напрямку.

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Після вибуху російські військові почали тікати в різні сторони від ураженої техніки, а один із загарбників намагався витягнути покинутого пораненого поплічника.

"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", - кричить рашист до поплічника на техніці.

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Автор: 

армія рф (22137) штурм (378) знищення (10872) Донецька область (11675) ЗСУ (9017) дрони (8684) БМП (439)
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Топ коментарі
+21
Вас с рождения неправильно собрали. Не надо и разбирать - сами рассыпаетесь 🤣🤣🤣
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13.05.2026 22:25 Відповісти
+9
Вірю що розібрали !!!
Зголоднілим песикам та котикам, на корм,,,
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13.05.2026 22:37 Відповісти
+7
А разберут вас потому что изначально вас неправильно собрали, мозги вложить забыли...
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14.05.2026 07:46 Відповісти

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