"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист зафільмував влучання FPV-дрона у БМП-2 з піхотою. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував момент влучання українського FPV-дрона у російську БМП-2 з піхотою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Сил оборони завдали ураження по окупантах під час їхньої спроби штурму на Донецькому напрямку.

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Після вибуху російські військові почали тікати в різні сторони від ураженої техніки, а один із загарбників намагався витягнути покинутого пораненого поплічника.

"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", - кричить рашист до поплічника на техніці.

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