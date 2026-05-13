"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист снял попадание FPV-дрона в БМП-2 с пехотой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист запечатлел момент попадания украинского FPV-дрона в российскую БМП-2 с пехотой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Сил обороны нанесли удар по оккупантам во время их попытки штурма на Донецком направлении.

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После взрыва российские военные начали бежать в разные стороны от пораженной техники, а один из захватчиков пытался вытащить брошенного раненого соратника.

"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", — кричит рашист соратнику на технике.

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