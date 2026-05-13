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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма
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"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист снял попадание FPV-дрона в БМП-2 с пехотой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист запечатлел момент попадания украинского FPV-дрона в российскую БМП-2 с пехотой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Сил обороны нанесли удар по оккупантам во время их попытки штурма на Донецком направлении.

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После взрыва российские военные начали бежать в разные стороны от пораженной техники, а один из захватчиков пытался вытащить брошенного раненого соратника.

"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", — кричит рашист соратнику на технике.

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Автор: 

армия РФ (23979) штурм (669) уничтожение (10561) Донецкая область (13039) ВСУ (8301) дроны (7976) БМП (429)
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Топ комментарии
+21
Вас с рождения неправильно собрали. Не надо и разбирать - сами рассыпаетесь 🤣🤣🤣
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13.05.2026 22:25 Ответить
+9
Вірю що розібрали !!!
Зголоднілим песикам та котикам, на корм,,,
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13.05.2026 22:37 Ответить
+7
А разберут вас потому что изначально вас неправильно собрали, мозги вложить забыли...
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14.05.2026 07:46 Ответить

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