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"Давай быстрее, сейчас разберут нас": рашист снял попадание FPV-дрона в БМП-2 с пехотой. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой рашист запечатлел момент попадания украинского FPV-дрона в российскую БМП-2 с пехотой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Сил обороны нанесли удар по оккупантам во время их попытки штурма на Донецком направлении.
После взрыва российские военные начали бежать в разные стороны от пораженной техники, а один из захватчиков пытался вытащить брошенного раненого соратника.
"Давай быстрее, сейчас разберут нас. Да брось ты эту х#йню, погнали", — кричит рашист соратнику на технике.
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Зголоднілим песикам та котикам, на корм,,,