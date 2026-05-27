Боец Департамента активных действий показал кадры зачистки позиций врага и взятия в плен 7 рашистов. ВИДЕО
В сети появились кадры боевых действий бойцов Департамента активных действий, которые провели зачистку лесистой местности во время попытки проникновения российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спецоперацию украинские военные провели на прошлой неделе.
В ходе боя защитники обнаружили несколько групп противника, которые пытались закрепиться в лесополосе и продвинуться к позициям Сил обороны.
Во время зачистки удалось взять в плен не менее 7 оккупантов.
Тех российских военных, которые отказались сдавать оружие, украинские бойцы ликвидировали.
Кадры операции от первого лица были сняты одним из воинов на камеру GoPro.
Андрій Руденко
27.05.2026 22:31
Olena Olena
27.05.2026 22:33
Dmitry Begemotovich
27.05.2026 22:35
Що це за департамент такий, до складу якого підрозділу входить?
Якась маячня, а не інформація!
Департамент активних дій - це елітна бойова складова https://gur.gov.ua/content/arhonavty-pitmy-departament-aktyvnykh-dii-hur-vidkryv-kanal-v-youtube-r5vyjxxlzrm.html Головного управління розвідки МО України, яка спеціалізується на проведенні найскладніших спецоперацій на землі, на воді та в тилу ворога.
Звісно, якщо він не банальний копіпаст!
Концовка вообще офигенная !!!
Как в Голливуде.....
навіть іконки ,так як вони є загарбниками і вбивцями ,
які посміли припхатися на нашу землю без запрошення 😡