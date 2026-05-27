Боец Департамента активных действий показал кадры зачистки позиций врага и взятия в плен 7 рашистов. ВИДЕО

В сети появились кадры боевых действий бойцов Департамента активных действий, которые провели зачистку лесистой местности во время попытки проникновения российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецоперацию украинские военные провели на прошлой неделе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ходе боя защитники обнаружили несколько групп противника, которые пытались закрепиться в лесополосе и продвинуться к позициям Сил обороны.

Во время зачистки удалось взять в плен не менее 7 оккупантов.

Тех российских военных, которые отказались сдавать оружие, украинские бойцы ликвидировали.

Кадры операции от первого лица были сняты одним из воинов на камеру GoPro.

Смотрите также: Бойцы бригады "Буревой" за неделю ликвидировали 64 оккупанта и сбили более 220 вражеских дронов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили РЛС "Небо-СВ", ЗРК "Бук-М2" и комплекс С-350 "Витязь" оккупантов. ВИДЕО