УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12672 відвідувача онлайн
Новини Знищення російських окупантів Полонені окупанти
4 819 17

Боєць Департаменту активних дій показав кадри зачистки позицій ворога та взяття в полон 7 рашистів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри бойової роботи бійців Департаменту активних дій, які провели зачистку лісистої місцевості під час спроби інфільтрації російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецоперацію українські воїни провели минулого тижня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ході бою захисники виявили декілька груп противника, які намагалися закріпитися у лісосмузі та просунутися до позицій Сил оборони.

Під час зачистки щонайменше 7 окупантів вдалося взяти у полон.

Тих російських військових, які відмовилися складати зброю, українські бійці ліквідували.

Кадри операції від першої особи були зафільмовані одним із воїнів на камеру GoPro.

Дивіться також: Бійці бригади "Буревій" за тиждень ліквідували 64 окупантів та збили понад 220 ворожих дронів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем уразили РЛС "Небо-СВ", ЗРК "Бук-М2" та комплекс С-350 "Вітязь" окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21128) спецпризначенці (255) знищення (10228) полонені (2422) ЗСУ (8729) інфільтрація (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
"Департамент активних дій" - це креативний евфемізм для "Відділу зачистки козломордого біосміття".
показати весь коментар
27.05.2026 22:31 Відповісти
+7
Боєць департаменту це штурмовик?
показати весь коментар
27.05.2026 22:33 Відповісти
+7
Собачка сразу пришла проверить что у нее будет на ужин.
показати весь коментар
27.05.2026 22:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Департамент активних дій" - це креативний евфемізм для "Відділу зачистки козломордого біосміття".
показати весь коментар
27.05.2026 22:31 Відповісти
Боєць департаменту це штурмовик?
показати весь коментар
27.05.2026 22:33 Відповісти
Чистільщик.
показати весь коментар
27.05.2026 22:37 Відповісти
Собачка сразу пришла проверить что у нее будет на ужин.
показати весь коментар
27.05.2026 22:35 Відповісти
не ешь эту дрянь, песик, отравишься...
показати весь коментар
27.05.2026 22:49 Відповісти
Якось трохи дивно написано. Думаєте, всі знають, в якому саме управлінні цей департамент?
показати весь коментар
27.05.2026 22:53 Відповісти
Коли буде про департамент не активних дій?
показати весь коментар
27.05.2026 22:59 Відповісти
Департамент активних дій ЧОГО?
Що це за департамент такий, до складу якого підрозділу входить?
Якась маячня, а не інформація!
показати весь коментар
27.05.2026 23:02 Відповісти
Я думаю - це військова реформа від федорова.
показати весь коментар
27.05.2026 23:03 Відповісти
але ж, як звучить
показати весь коментар
27.05.2026 23:12 Відповісти
Отличная короткометражка
Концовка вообще офигенная !!!
Как в Голливуде.....
показати весь коментар
27.05.2026 23:10 Відповісти
І тіпок такий здивований з роззявленою пикою, ніби запитує - а шо, двіжуха вже скінчилася?
показати весь коментар
27.05.2026 23:21 Відповісти
А гдє маi дєньгi?!
показати весь коментар
27.05.2026 23:40 Відповісти
У ЦРУ був (SAD special activity division) підрозділ активних дій, туди як правило наймали що особливо відзначилися ні тильки з спецназу але взагали будь-яких інших військ и навить цивильних з "особливостями". То були цікаві особи.
показати весь коментар
27.05.2026 23:36 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!
показати весь коментар
27.05.2026 23:48 Відповісти
Кацапаським хробакам нічого не допоможе ,
навіть іконки ,так як вони є загарбниками і вбивцями ,
які посміли припхатися на нашу землю без запрошення 😡
показати весь коментар
27.05.2026 23:54 Відповісти
ДАД, то мабуть, козацький гумор (чорненький),не всі одразу можуть збагнути і сприймають як офіційну назву підрозділу .
показати весь коментар
28.05.2026 09:29 Відповісти
 
 