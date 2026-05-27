Пилоты МиГ-29 авиаударом уничтожили здание со штурмовыми группами РФ и ликвидировали около 30 оккупантов. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по одному из укрытий российских оккупантов, где базировалась пехота противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный удар по зданию, которое российские военные использовали в качестве места дислокации и подготовки к штурмовым действиям.

По данным разведки, внутри находились российские штурмовые группы.

Вследствие авиаудара здание было полностью уничтожено, а враг потерял около 30 человек.

