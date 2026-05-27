Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили будівлю зі штурмовими групами РФ та ліквідували близько 30 окупантів. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по одному з укриттів російських окупантів, де базувалася піхота противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по будівлі, яку російські військові використовували як місце дислокації та підготовки до штурмових дій.

За даними розвідки, всередині перебували російські штурмові групи.

У результаті авіаудару будівлю було повністю знищено, а ворог втратив близько 30 одиниць живої сили.

