Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили будівлю зі штурмовими групами РФ та ліквідували близько 30 окупантів. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по одному з укриттів російських окупантів, де базувалася піхота противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по будівлі, яку російські військові використовували як місце дислокації та підготовки до штурмових дій.
За даними розвідки, всередині перебували російські штурмові групи.
У результаті авіаудару будівлю було повністю знищено, а ворог втратив близько 30 одиниць живої сили.
Галина Боброва
27.05.2026 23:12
Amber
27.05.2026 23:27
Vlad Valex
28.05.2026 00:01
Меркель і Шредер, їх чекають - прутінферштейн …
земля горітиме під ногами , які посміють прийти на українську
землю😡
Коли все закінчиться, і якщо колись кацапи захочуть/зможуть порахувати свої втрати, то вони ******* від реальної цифри. Хоча і та цифра не буде відповідати реаліям, бо різних асоциальних елементів, бомжів, завербованих кенійців та інших тубільців порахувати не зможуть.