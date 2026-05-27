Боєць Департаменту активних дій показав кадри зачистки позицій ворога та взяття в полон 7 рашистів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри бойової роботи бійців Департаменту активних дій, які провели зачистку лісистої місцевості під час спроби інфільтрації російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецоперацію українські воїни провели минулого тижня.

У ході бою захисники виявили декілька груп противника, які намагалися закріпитися у лісосмузі та просунутися до позицій Сил оборони.

Під час зачистки щонайменше 7 окупантів вдалося взяти у полон.

Тих російських військових, які відмовилися складати зброю, українські бійці ліквідували.

Кадри операції від першої особи були зафільмовані одним із воїнів на камеру GoPro.

