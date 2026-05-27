Боєць Департаменту активних дій показав кадри зачистки позицій ворога та взяття в полон 7 рашистів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри бойової роботи бійців Департаменту активних дій, які провели зачистку лісистої місцевості під час спроби інфільтрації російської піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецоперацію українські воїни провели минулого тижня.
У ході бою захисники виявили декілька груп противника, які намагалися закріпитися у лісосмузі та просунутися до позицій Сил оборони.
Під час зачистки щонайменше 7 окупантів вдалося взяти у полон.
Тих російських військових, які відмовилися складати зброю, українські бійці ліквідували.
Кадри операції від першої особи були зафільмовані одним із воїнів на камеру GoPro.
Що це за департамент такий, до складу якого підрозділу входить?
Якась маячня, а не інформація!
Департамент активних дій - це елітна бойова складова https://gur.gov.ua/content/arhonavty-pitmy-departament-aktyvnykh-dii-hur-vidkryv-kanal-v-youtube-r5vyjxxlzrm.html Головного управління розвідки МО України, яка спеціалізується на проведенні найскладніших спецоперацій на землі, на воді та в тилу ворога.
Звісно, якщо він не банальний копіпаст!
Концовка вообще офигенная !!!
Как в Голливуде.....
навіть іконки ,так як вони є загарбниками і вбивцями ,
які посміли припхатися на нашу землю без запрошення 😡