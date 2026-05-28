Штурмовики армии РФ крадутся по лесу, чтобы нанести удар по позициям ВСУ: "Идем на задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВИДЕО
Командование российской армии продолжает практику безжалостной утилизации собственной живой силы, отправляя на передовую подразделения, полностью укомплектованные ранеными и непригодными к службе солдатами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась красноречивая видеозапись, снятая самим российским оккупантом во время выхода на штурм украинских позиций.
Военнослужащий РФ откровенно продемонстрировал состояние и критический уровень обеспечения своей группы, которую командование гонит на убой. По его словам, в подразделении практически нет оружия и средств индивидуальной защиты, а весь личный состав имеет тяжелые увечья.
"Идем на боевое задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", — говорит штурмовик.
Внимание! Ненормативная лексика!
Ти армію, бачив лише в телевізорі! Досить БРЕХАТЬ!!!
Все - я задоволений... Я достатньо впевнився, що ти, дійсно "багаторічний ДІЮЧИЙ БРЕХУН", який поняття не має про практику армійської діяльності... Тому я закінчую полеміку з тобою...
2. Не все так просто, зброю їм не видають прям одразу, та й офіцери навряд чи ними командують напряму. Все через сержантів, таких же як і ці.
3. Вони раби
Залужиий на початку війни ще якось позитивно відзивався про Герасімова, писав, що Росія є осередком воєнної науки.🤓
От Путін і влаштував три величезних наукових експерименти у військовій справі:
1) спочатку вирішив "повторить" події 882-го року, хоча Рюрик ніколи Київ штурмом не брав;
2) потім одразу під Києвом вирішив "повторить" битву при Замі, не врахувавши, що він є російським Ганнібалом;
3) а потім вирішив "повторить" Гальську війну Юлія Цезаря.
1. Або обманом нищили керівників супротивника, як вбили київських князів Аскольда і Діра.
2. Або обманом через дірочку, як при облозі Батурина або під час проведення олімпіади в Сочі.
3. Або давили масою, як під час воєн в Фінляндії, Чечні і Грузії.
От члени "масовки" й просуваються "переможно" в бік українських позицій, щоб там зустріти свій "*******".
Життя вони своє МО РФ вже продали, сподівалися підзаробити на своєму каліцтві, але МО РФ вирішило на них зекономити.