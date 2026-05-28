Штурмовики армии РФ крадутся по лесу, чтобы нанести удар по позициям ВСУ: "Идем на задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВИДЕО

Командование российской армии продолжает практику безжалостной утилизации собственной живой силы, отправляя на передовую подразделения, полностью укомплектованные ранеными и непригодными к службе солдатами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась красноречивая видеозапись, снятая самим российским оккупантом во время выхода на штурм украинских позиций.

Военнослужащий РФ откровенно продемонстрировал состояние и критический уровень обеспечения своей группы, которую командование гонит на убой. По его словам, в подразделении практически нет оружия и средств индивидуальной защиты, а весь личный состав имеет тяжелые увечья.

"Идем на боевое задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", — говорит штурмовик.

