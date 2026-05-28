Штурмовики армии РФ крадутся по лесу, чтобы нанести удар по позициям ВСУ: "Идем на задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВИДЕО

Командование российской армии продолжает практику безжалостной утилизации собственной живой силы, отправляя на передовую подразделения, полностью укомплектованные ранеными и непригодными к службе солдатами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась красноречивая видеозапись, снятая самим российским оккупантом во время выхода на штурм украинских позиций.

Военнослужащий РФ откровенно продемонстрировал состояние и критический уровень обеспечения своей группы, которую командование гонит на убой. По его словам, в подразделении практически нет оружия и средств индивидуальной защиты, а весь личный состав имеет тяжелые увечья.

"Идем на боевое задание. Два автомата, три бронежилета на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", — говорит штурмовик.

Внимание! Ненормативная лексика!

+25
а навіщо ви сюди претесь? дибіли якісь.
28.05.2026 14:22 Ответить
28.05.2026 14:22 Ответить
+8
Пішов нах - контракт підписав - гроші взяв - писали шо їм скасовують банківські борги на 20 лямів
28.05.2026 14:23 Ответить
28.05.2026 14:23 Ответить
+8
І ці інваліди просуваються вперед бо в нас є Сирський та система радянських фейкових доповідей!
28.05.2026 14:23 Ответить
28.05.2026 14:23 Ответить
28.05.2026 14:22 Ответить
Бо інакше в яму спочатку, а потім "обнулєніє" в оркоармії вже все добре налагоджено
показать весь комментарий
28.05.2026 14:42 Ответить
Каже чухно ето п#здєц какой то , це ще не п#здєц , п#здєц це ,що такі тварі взагалі на світ появились , які не можуть одне чаморне ботоксне х#йло ,яке їх тварей утилізує без руля і вітрил відправити до кобздона. Русня -не люди , це тварі .
28.05.2026 16:34 Ответить
28.05.2026 16:34 Ответить
Раджу трохи поцікавитись їх історією. Тоді все встає на свої місця. Вони НІКОЛИ не жили нормально, вільно та в достатку. Нація ніщіх та "нових русскіх", рабів та господ.
28.05.2026 17:52 Ответить
28.05.2026 17:52 Ответить
є опція скласти зброю, здатися в полон... : вибір завжди є!
28.05.2026 20:43 Ответить
28.05.2026 20:43 Ответить
Під дронами це дуже складно насправді. Та й кацапи насправді вперті й неспішать здаватися, ще й підступні дуже, ваньки суіциднікі
28.05.2026 23:46 Ответить
28.05.2026 23:46 Ответить
Вони своїх командирів бояться більше, ніж вояків ЗСУ. Бо знають - вояк ЗСУ людина гуманна і просто пристрелить. А їхній командир - з них шкіру живцем може зняти, якщо в настрої буде.
28.05.2026 15:19 Ответить
28.05.2026 15:19 Ответить
Це ті істоти з московії ******, які йдуть на Європу через Україну???
28.05.2026 16:16 Ответить
28.05.2026 16:16 Ответить
28.05.2026 14:23 Ответить
28.05.2026 14:23 Ответить
Цих інвалідів ******* добре, от вони і ковиляють.
28.05.2026 14:43 Ответить
28.05.2026 14:43 Ответить
Чому ми не можемо їх зупинити на фронті на підступах до наших позицій?
28.05.2026 14:44 Ответить
28.05.2026 14:44 Ответить
Ну напиши як їх зупинити, ти ж військовий?)))
28.05.2026 14:49 Ответить
28.05.2026 14:49 Ответить
Потрібно мобілізовувати молодь, 50-57+ це не штурмовики і не піхота.
28.05.2026 15:12 Ответить
28.05.2026 15:12 Ответить
Я тобі більше скажу, 40+, такі як я , і більшість моїх побратимів, теж далеко вже не космодєсантнікі. А молодь ніхто мобілізувати массово не буде, це ж ціений ресурс для заходу та виборці Зе.
28.05.2026 15:41 Ответить
28.05.2026 15:41 Ответить
Поїдь, і покажи, як це робиться...
28.05.2026 15:10 Ответить
28.05.2026 15:10 Ответить
Я вже не перший рік показую.
28.05.2026 15:13 Ответить
28.05.2026 15:13 Ответить
Воно й видно... Язиком... Точніше, "пальцями на клавіатурі"... Яка глибина окопу, для стрільби " з коліна"?
28.05.2026 15:16 Ответить
28.05.2026 15:16 Ответить
З якого коліна, якого окопу? Ти з нори не висунешся коли йдуть підари, бо тебе знищать дронами. Піхота сидить в норі і тільки по рації передає що підари пройшли навколо. Стрілець мля.
28.05.2026 15:23 Ответить
28.05.2026 15:23 Ответить
Ясно... БРЕХУН... Бо це - базова піхотна підготовка, яку проходить кожний піхотинець... Так що розказуй свої "казки", "лохам", на лавці, коло під'їзду...
28.05.2026 15:41 Ответить
28.05.2026 15:41 Ответить
Я вже не пам'ятаю коли я останній раз рив окоп для стрільби з коліна. Ця діч існує тільки в голові у людей далеких від бойових дій.
28.05.2026 16:22 Ответить
28.05.2026 16:22 Ответить
НЕ - БРЕ-ШИ!!! Якби ти його рив, то ти-б, хоч приблизно, пам'ятав цифру... Тим більше, що вона "прив'язана" до розмірів малої саперної лопатки... Міг-би послаться, на нею визначений розмір...
28.05.2026 16:45 Ответить
28.05.2026 16:45 Ответить
Я і не рив ніколи окопи, бо я офіцер.
28.05.2026 16:49 Ответить
28.05.2026 16:49 Ответить
.....................Сміяться у якому місці? Та який же ти "Атец-камандир", якщо ти не знаєш того, що твої солдати знать повинні? Ти ж повинен контролювать облаштування ними позиції! А як же ти "контролюватимеш", якщо ти сам того не знаєш?
Ти армію, бачив лише в телевізорі! Досить БРЕХАТЬ!!!
28.05.2026 16:58 Ответить
28.05.2026 16:58 Ответить
Я ж тобі пояснюю що ніхто окопів для стрільби з коліна не облаштовує, а ти мене не чуєш. Йди в ЗСУ, дрони тебе швидко навчать що таке ******* війна.
28.05.2026 17:02 Ответить
28.05.2026 17:02 Ответить
БРЕХУНА слухать - все одно, що слухать, як віє вітер...
28.05.2026 17:09 Ответить
28.05.2026 17:09 Ответить
Ну я діючий військовий на фронті, а ти фантазьор ухилянт, тому звичайно тебе потрібно слухати!
28.05.2026 17:15 Ответить
28.05.2026 17:15 Ответить
Ти багаторічний "ДІЮЧИЙ БРЕХУН", "диванного фронту"... Ти не знаєш елементарних речей, яких майбутнього офіцера починають учить ще на першому курсі училища, по дисципліні "Загальновійськова тактика"...
28.05.2026 17:37 Ответить
28.05.2026 17:37 Ответить
Я не кадровий військовий, а мобілізований і воюю вже не перший рік, а ти ниєш тут на Цензорі і не йдеш воювати, ухилянт.
28.05.2026 17:40 Ответить
28.05.2026 17:40 Ответить
"Ігорку"! Ти нас тут, "заколупувать" почав, своєю маячнею, задовго до початку "повномасштабки"... Тільки міняв ніки - коли бачив, що від старих люди уже плюваться починають... "Ухилянт" я, чи не "ухилянт" - то не твоя справа... Я своє уже "відвоював", і спокійно ходжу по вулицях, не ховаючись...
Все - я задоволений... Я достатньо впевнився, що ти, дійсно "багаторічний ДІЮЧИЙ БРЕХУН", який поняття не має про практику армійської діяльності... Тому я закінчую полеміку з тобою...
"Йди лісом..."
28.05.2026 17:48 Ответить
28.05.2026 17:48 Ответить
Ти самозадоволений, але рукоблудство то гріх, не забувай.
28.05.2026 17:52 Ответить
28.05.2026 17:52 Ответить
Я - колишній кадровий офіцер, на відміну від тебе... І, на відміну від тебе, ЗНАЮ армію... Тому "Дуньку Гулакову", ганяй сам - перед монітором... А не "засирай мізки ", людям своєю маячнею...
Ще раз кажу - "Йди лісом...".
28.05.2026 18:00 Ответить
28.05.2026 18:00 Ответить
Є в мене один знаймий охфіцер, президетської національності, ніде не служив прийшов "піджаком" лєтьохой з кафедрою за плечима і одразу в ТЦК ! весною 22 го (мабудь соплємєнніки постаралися, пропихнули бо не служив, не убд не інвалід) Нещодавно майора получив. Ніразу на нулі не був, ніразу нікуди не стрельнув. Інший же такий же "піджак" битий перебитий, контужений переконтужений ледве капітана отримав, 4 роки воюючи з першого дня. Хлопці під 40 без кафедри взагалі максимум сержанти, недивлячись на бойові заслуги, ще й хєр хто на офіцерські курси відправить. "Вік не той" Сиди Микола в ямі з калашматом, офіцерів в нас і так досить.
28.05.2026 18:01 Ответить
28.05.2026 18:01 Ответить
А нахера йдуть? Як зомбі якісь , чого не йдуть в сторону рашки до себе на болота?
28.05.2026 14:25 Ответить
28.05.2026 14:25 Ответить
є шанс в полон потрапити,а на болотах їм гаплик
28.05.2026 15:07 Ответить
28.05.2026 15:07 Ответить
Ти не знаєш? Кацапи виховують своє "м"ясо", за принципом, сформульованим ще Фрідріхом ІІ, королем Прусії: "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі неприятеля...".
28.05.2026 15:12 Ответить
28.05.2026 15:12 Ответить
Проблема більшості нашого люду, що вони кацапів сприймають , як таких самих як і ми. А вони геть інші. В нас лише штрафбат скеля трохи нагадує оркоармію, а в них цілком все таке. І нічого, не пищать, йдуть і дохнуть пачками.
28.05.2026 15:45 Ответить
28.05.2026 15:45 Ответить
Два автамата - это уже до*уя. Будите рубить хахлов в крошку. Пара рапартавать наверх што пабеда уже не за гарами 🤣🤣🤣
28.05.2026 14:25 Ответить
28.05.2026 14:25 Ответить
Зазвичай "каліч полки"без зброї і посилають , в трупів заберуть, якщо повезе. Тупо мішені для дронів, та утилізація інвалідів, манька буде рада замість старого ваньки алкага доходяги, 90 000$ отримати компенсації та молодого мігранта собі купить.
28.05.2026 14:47 Ответить
28.05.2026 14:47 Ответить
Ассегаи выдали?
28.05.2026 14:30 Ответить
28.05.2026 14:30 Ответить
Тю, то движуха была а теперь ****** какой-то....
28.05.2026 14:30 Ответить
28.05.2026 14:30 Ответить
якщо до першого опорника дійдуть, то повезе - будуть мати шанс здатись у полон. А якщо до них швидше долетить операторкиня fpv, то тоді не повезло.
28.05.2026 14:32 Ответить
28.05.2026 14:32 Ответить
Напевайте песни Газманова и "Любэ". Посмертно.
28.05.2026 14:35 Ответить
28.05.2026 14:35 Ответить
не в ту сторону йдете, придурки!
28.05.2026 14:37 Ответить
28.05.2026 14:37 Ответить
так на місці командирів обнуляйте і йдіть здавайтеся ,як шо м'ясом , вам не подобається бути ...
28.05.2026 14:48 Ответить
28.05.2026 14:48 Ответить
1. Вони раби
2. Не все так просто, зброю їм не видають прям одразу, та й офіцери навряд чи ними командують напряму. Все через сержантів, таких же як і ці.
3. Вони раби
28.05.2026 14:52 Ответить
28.05.2026 14:52 Ответить
Все правильно, в перегонах з фпв бронік і автомат тільки заважають
28.05.2026 14:53 Ответить
28.05.2026 14:53 Ответить
Там тільки один при тямі - йде з палкою, щоб дрон збивати...
28.05.2026 15:00 Ответить
28.05.2026 15:00 Ответить
Тільки напівавтоматичний дробаш та добрі навики стільби з нього трохи допоможуть.
28.05.2026 15:47 Ответить
28.05.2026 15:47 Ответить
Щоб хлопці ЗСУ не витрачали на вас розхідні матеріали (патрони,дрони) покінчить з цим діло самостійно.
28.05.2026 15:01 Ответить
28.05.2026 15:01 Ответить
Як добре, що у нас непридатних не посилають посадки штурмувати.
28.05.2026 15:06 Ответить
28.05.2026 15:06 Ответить
Якщо ж факти, то кажи, а не скигли
28.05.2026 16:16 Ответить
28.05.2026 16:16 Ответить
Ну так гордиться должны...как дедываивале...А почему автоматы...должно быть две Мосинки на шестерых...тут явный не порядок..
28.05.2026 15:27 Ответить
28.05.2026 15:27 Ответить
Таки змогли павтаріть, скоро й до Берліну може дійдуть
28.05.2026 16:09 Ответить
28.05.2026 16:09 Ответить
Пуля дура-штык молодец.
28.05.2026 15:42 Ответить
28.05.2026 15:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O7oFGo9kOMQ а тим часом на кацапії ниють
28.05.2026 16:00 Ответить
28.05.2026 16:00 Ответить
Командир правильно зробив, навіщо більше дебілам давати однаково вб'ють. Були б людьми, то такого командира самі пристрелили.
28.05.2026 16:12 Ответить
28.05.2026 16:12 Ответить
Сколько мозгов на шестерых?
28.05.2026 16:57 Ответить
28.05.2026 16:57 Ответить
Це ж вояки зі стройбата, вони любого "зеленого берета" голими руками задушать!
28.05.2026 17:09 Ответить
28.05.2026 17:09 Ответить
Недовго їм залишилось, нещастя двоногі...
28.05.2026 17:32 Ответить
28.05.2026 17:32 Ответить
Майки білі є? Зробіть білі прапорці і пи-дуйте без зупинки в полон.
28.05.2026 17:49 Ответить
28.05.2026 17:49 Ответить
Ще одна реклама "боевого духа" российских солдат на цензоре 😂
28.05.2026 20:30 Ответить
28.05.2026 20:30 Ответить
Цікаво, що Сунь Цзи би написав про "мистецтво" війни російської армії?🤓
Залужиий на початку війни ще якось позитивно відзивався про Герасімова, писав, що Росія є осередком воєнної науки.🤓
От Путін і влаштував три величезних наукових експерименти у військовій справі:
1) спочатку вирішив "повторить" події 882-го року, хоча Рюрик ніколи Київ штурмом не брав;
2) потім одразу під Києвом вирішив "повторить" битву при Замі, не врахувавши, що він є російським Ганнібалом;
3) а потім вирішив "повторить" Гальську війну Юлія Цезаря.
29.05.2026 12:24 Ответить
29.05.2026 12:24 Ответить
Як зазвичай перемагали росіяни?
1. Або обманом нищили керівників супротивника, як вбили київських князів Аскольда і Діра.
2. Або обманом через дірочку, як при облозі Батурина або під час проведення олімпіади в Сочі.
3. Або давили масою, як під час воєн в Фінляндії, Чечні і Грузії.
От члени "масовки" й просуваються "переможно" в бік українських позицій, щоб там зустріти свій "*******".
Життя вони своє МО РФ вже продали, сподівалися підзаробити на своєму каліцтві, але МО РФ вирішило на них зекономити.
29.05.2026 12:12 Ответить
29.05.2026 12:12 Ответить
 
 