Штурмовики армії РФ крадуться лісом, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ: "Идём на задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВIДЕО

Командування російської армії продовжує практику безжальної утилізації власної живої сили, відправляючи на передову підрозділи, повністю укомплектовані пораненими та непридатними до служби солдатами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився промовистий відеозапис, записаний самим російським окупантом під час виходом на штурм українських позицій.

Військовослужбовець РФ відверто продемонстрував стан та критичний рівень забезпечення своєї групи, яку командування жене на забій. За його словами, у підрозділі практично немає зброї та засобів індивідуального захисту, а весь особовий склад має важкі каліцтва.

"Идём на боевое задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", - каже штурмовик.

Увага! Ненормативна лексика!

