Штурмовики армії РФ крадуться лісом, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ: "Идём на задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВIДЕО

Командування російської армії продовжує практику безжальної утилізації власної живої сили, відправляючи на передову підрозділи, повністю укомплектовані пораненими та непридатними до служби солдатами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився промовистий відеозапис, записаний самим російським окупантом під час виходом на штурм українських позицій.

Військовослужбовець РФ відверто продемонстрував стан та критичний рівень забезпечення своєї групи, яку командування жене на забій. За його словами, у підрозділі практично немає зброї та засобів індивідуального захисту, а весь особовий склад має важкі каліцтва.

"Идём на боевое задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", - каже штурмовик.

Увага! Ненормативна лексика!

армія рф поранення знищення русский мир
Топ коментарі
+25
а навіщо ви сюди претесь? дибіли якісь.
28.05.2026 14:22 Відповісти
+8
Пішов нах - контракт підписав - гроші взяв - писали шо їм скасовують банківські борги на 20 лямів
28.05.2026 14:23 Відповісти
+8
І ці інваліди просуваються вперед бо в нас є Сирський та система радянських фейкових доповідей!
28.05.2026 14:23 Відповісти
Бо інакше в яму спочатку, а потім "обнулєніє" в оркоармії вже все добре налагоджено
28.05.2026 14:42 Відповісти
Каже чухно ето п#здєц какой то , це ще не п#здєц , п#здєц це ,що такі тварі взагалі на світ появились , які не можуть одне чаморне ботоксне х#йло ,яке їх тварей утилізує без руля і вітрил відправити до кобздона. Русня -не люди , це тварі .
28.05.2026 16:34 Відповісти
Раджу трохи поцікавитись їх історією. Тоді все встає на свої місця. Вони НІКОЛИ не жили нормально, вільно та в достатку. Нація ніщіх та "нових русскіх", рабів та господ.
28.05.2026 17:52 Відповісти
є опція скласти зброю, здатися в полон... : вибір завжди є!
28.05.2026 20:43 Відповісти
Під дронами це дуже складно насправді. Та й кацапи насправді вперті й неспішать здаватися, ще й підступні дуже, ваньки суіциднікі
28.05.2026 23:46 Відповісти
Вони своїх командирів бояться більше, ніж вояків ЗСУ. Бо знають - вояк ЗСУ людина гуманна і просто пристрелить. А їхній командир - з них шкіру живцем може зняти, якщо в настрої буде.
28.05.2026 15:19 Відповісти
Це ті істоти з московії ******, які йдуть на Європу через Україну???
28.05.2026 16:16 Відповісти
Цих інвалідів ******* добре, от вони і ковиляють.
28.05.2026 14:43 Відповісти
Чому ми не можемо їх зупинити на фронті на підступах до наших позицій?
28.05.2026 14:44 Відповісти
Ну напиши як їх зупинити, ти ж військовий?)))
28.05.2026 14:49 Відповісти
Потрібно мобілізовувати молодь, 50-57+ це не штурмовики і не піхота.
28.05.2026 15:12 Відповісти
Я тобі більше скажу, 40+, такі як я , і більшість моїх побратимів, теж далеко вже не космодєсантнікі. А молодь ніхто мобілізувати массово не буде, це ж ціений ресурс для заходу та виборці Зе.
28.05.2026 15:41 Відповісти
Поїдь, і покажи, як це робиться...
28.05.2026 15:10 Відповісти
Я вже не перший рік показую.
28.05.2026 15:13 Відповісти
Воно й видно... Язиком... Точніше, "пальцями на клавіатурі"... Яка глибина окопу, для стрільби " з коліна"?
28.05.2026 15:16 Відповісти
З якого коліна, якого окопу? Ти з нори не висунешся коли йдуть підари, бо тебе знищать дронами. Піхота сидить в норі і тільки по рації передає що підари пройшли навколо. Стрілець мля.
28.05.2026 15:23 Відповісти
Ясно... БРЕХУН... Бо це - базова піхотна підготовка, яку проходить кожний піхотинець... Так що розказуй свої "казки", "лохам", на лавці, коло під'їзду...
28.05.2026 15:41 Відповісти
Я вже не пам'ятаю коли я останній раз рив окоп для стрільби з коліна. Ця діч існує тільки в голові у людей далеких від бойових дій.
28.05.2026 16:22 Відповісти
НЕ - БРЕ-ШИ!!! Якби ти його рив, то ти-б, хоч приблизно, пам'ятав цифру... Тим більше, що вона "прив'язана" до розмірів малої саперної лопатки... Міг-би послаться, на нею визначений розмір...
28.05.2026 16:45 Відповісти
Я і не рив ніколи окопи, бо я офіцер.
28.05.2026 16:49 Відповісти
.....................Сміяться у якому місці? Та який же ти "Атец-камандир", якщо ти не знаєш того, що твої солдати знать повинні? Ти ж повинен контролювать облаштування ними позиції! А як же ти "контролюватимеш", якщо ти сам того не знаєш?
Ти армію, бачив лише в телевізорі! Досить БРЕХАТЬ!!!
28.05.2026 16:58 Відповісти
Я ж тобі пояснюю що ніхто окопів для стрільби з коліна не облаштовує, а ти мене не чуєш. Йди в ЗСУ, дрони тебе швидко навчать що таке ******* війна.
28.05.2026 17:02 Відповісти
БРЕХУНА слухать - все одно, що слухать, як віє вітер...
28.05.2026 17:09 Відповісти
Ну я діючий військовий на фронті, а ти фантазьор ухилянт, тому звичайно тебе потрібно слухати!
28.05.2026 17:15 Відповісти
Ти багаторічний "ДІЮЧИЙ БРЕХУН", "диванного фронту"... Ти не знаєш елементарних речей, яких майбутнього офіцера починають учить ще на першому курсі училища, по дисципліні "Загальновійськова тактика"...
28.05.2026 17:37 Відповісти
Я не кадровий військовий, а мобілізований і воюю вже не перший рік, а ти ниєш тут на Цензорі і не йдеш воювати, ухилянт.
28.05.2026 17:40 Відповісти
"Ігорку"! Ти нас тут, "заколупувать" почав, своєю маячнею, задовго до початку "повномасштабки"... Тільки міняв ніки - коли бачив, що від старих люди уже плюваться починають... "Ухилянт" я, чи не "ухилянт" - то не твоя справа... Я своє уже "відвоював", і спокійно ходжу по вулицях, не ховаючись...
Все - я задоволений... Я достатньо впевнився, що ти, дійсно "багаторічний ДІЮЧИЙ БРЕХУН", який поняття не має про практику армійської діяльності... Тому я закінчую полеміку з тобою...
"Йди лісом..."
28.05.2026 17:48 Відповісти
Ти самозадоволений, але рукоблудство то гріх, не забувай.
28.05.2026 17:52 Відповісти
Я - колишній кадровий офіцер, на відміну від тебе... І, на відміну від тебе, ЗНАЮ армію... Тому "Дуньку Гулакову", ганяй сам - перед монітором... А не "засирай мізки ", людям своєю маячнею...
Ще раз кажу - "Йди лісом...".
28.05.2026 18:00 Відповісти
Є в мене один знаймий охфіцер, президетської національності, ніде не служив прийшов "піджаком" лєтьохой з кафедрою за плечима і одразу в ТЦК ! весною 22 го (мабудь соплємєнніки постаралися, пропихнули бо не служив, не убд не інвалід) Нещодавно майора получив. Ніразу на нулі не був, ніразу нікуди не стрельнув. Інший же такий же "піджак" битий перебитий, контужений переконтужений ледве капітана отримав, 4 роки воюючи з першого дня. Хлопці під 40 без кафедри взагалі максимум сержанти, недивлячись на бойові заслуги, ще й хєр хто на офіцерські курси відправить. "Вік не той" Сиди Микола в ямі з калашматом, офіцерів в нас і так досить.
28.05.2026 18:01 Відповісти
А нахера йдуть? Як зомбі якісь , чого не йдуть в сторону рашки до себе на болота?
28.05.2026 14:25 Відповісти
є шанс в полон потрапити,а на болотах їм гаплик
28.05.2026 15:07 Відповісти
Ти не знаєш? Кацапи виховують своє "м"ясо", за принципом, сформульованим ще Фрідріхом ІІ, королем Прусії: "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі неприятеля...".
28.05.2026 15:12 Відповісти
Проблема більшості нашого люду, що вони кацапів сприймають , як таких самих як і ми. А вони геть інші. В нас лише штрафбат скеля трохи нагадує оркоармію, а в них цілком все таке. І нічого, не пищать, йдуть і дохнуть пачками.
28.05.2026 15:45 Відповісти
Два автамата - это уже до*уя. Будите рубить хахлов в крошку. Пара рапартавать наверх што пабеда уже не за гарами 🤣🤣🤣
28.05.2026 14:25 Відповісти
Зазвичай "каліч полки"без зброї і посилають , в трупів заберуть, якщо повезе. Тупо мішені для дронів, та утилізація інвалідів, манька буде рада замість старого ваньки алкага доходяги, 90 000$ отримати компенсації та молодого мігранта собі купить.
28.05.2026 14:47 Відповісти
Ассегаи выдали?
28.05.2026 14:30 Відповісти
Тю, то движуха была а теперь ****** какой-то....
28.05.2026 14:30 Відповісти
якщо до першого опорника дійдуть, то повезе - будуть мати шанс здатись у полон. А якщо до них швидше долетить операторкиня fpv, то тоді не повезло.
28.05.2026 14:32 Відповісти
Напевайте песни Газманова и "Любэ". Посмертно.
28.05.2026 14:35 Відповісти
не в ту сторону йдете, придурки!
28.05.2026 14:37 Відповісти
так на місці командирів обнуляйте і йдіть здавайтеся ,як шо м'ясом , вам не подобається бути ...
28.05.2026 14:48 Відповісти
1. Вони раби
2. Не все так просто, зброю їм не видають прям одразу, та й офіцери навряд чи ними командують напряму. Все через сержантів, таких же як і ці.
3. Вони раби
28.05.2026 14:52 Відповісти
Все правильно, в перегонах з фпв бронік і автомат тільки заважають
28.05.2026 14:53 Відповісти
Там тільки один при тямі - йде з палкою, щоб дрон збивати...
28.05.2026 15:00 Відповісти
Тільки напівавтоматичний дробаш та добрі навики стільби з нього трохи допоможуть.
28.05.2026 15:47 Відповісти
Щоб хлопці ЗСУ не витрачали на вас розхідні матеріали (патрони,дрони) покінчить з цим діло самостійно.
28.05.2026 15:01 Відповісти
Як добре, що у нас непридатних не посилають посадки штурмувати.
28.05.2026 15:06 Відповісти
Якщо ж факти, то кажи, а не скигли
28.05.2026 16:16 Відповісти
Ну так гордиться должны...как дедываивале...А почему автоматы...должно быть две Мосинки на шестерых...тут явный не порядок..
28.05.2026 15:27 Відповісти
Таки змогли павтаріть, скоро й до Берліну може дійдуть
28.05.2026 16:09 Відповісти
Пуля дура-штык молодец.
28.05.2026 15:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O7oFGo9kOMQ а тим часом на кацапії ниють
28.05.2026 16:00 Відповісти
Командир правильно зробив, навіщо більше дебілам давати однаково вб'ють. Були б людьми, то такого командира самі пристрелили.
28.05.2026 16:12 Відповісти
Сколько мозгов на шестерых?
28.05.2026 16:57 Відповісти
Це ж вояки зі стройбата, вони любого "зеленого берета" голими руками задушать!
28.05.2026 17:09 Відповісти
Недовго їм залишилось, нещастя двоногі...
28.05.2026 17:32 Відповісти
Майки білі є? Зробіть білі прапорці і пи-дуйте без зупинки в полон.
28.05.2026 17:49 Відповісти
Ще одна реклама "боевого духа" российских солдат на цензоре 😂
28.05.2026 20:30 Відповісти
Цікаво, що Сунь Цзи би написав про "мистецтво" війни російської армії?🤓
Залужиий на початку війни ще якось позитивно відзивався про Герасімова, писав, що Росія є осередком воєнної науки.🤓
От Путін і влаштував три величезних наукових експерименти у військовій справі:
1) спочатку вирішив "повторить" події 882-го року, хоча Рюрик ніколи Київ штурмом не брав;
2) потім одразу під Києвом вирішив "повторить" битву при Замі, не врахувавши, що він є російським Ганнібалом;
3) а потім вирішив "повторить" Гальську війну Юлія Цезаря.
29.05.2026 12:24 Відповісти
Як зазвичай перемагали росіяни?
1. Або обманом нищили керівників супротивника, як вбили київських князів Аскольда і Діра.
2. Або обманом через дірочку, як при облозі Батурина або під час проведення олімпіади в Сочі.
3. Або давили масою, як під час воєн в Фінляндії, Чечні і Грузії.
От члени "масовки" й просуваються "переможно" в бік українських позицій, щоб там зустріти свій "*******".
Життя вони своє МО РФ вже продали, сподівалися підзаробити на своєму каліцтві, але МО РФ вирішило на них зекономити.
29.05.2026 12:12 Відповісти
 
 