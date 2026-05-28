Штурмовики армії РФ крадуться лісом, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ: "Идём на задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец". ВIДЕО
Командування російської армії продовжує практику безжальної утилізації власної живої сили, відправляючи на передову підрозділи, повністю укомплектовані пораненими та непридатними до служби солдатами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився промовистий відеозапис, записаний самим російським окупантом під час виходом на штурм українських позицій.
Військовослужбовець РФ відверто продемонстрував стан та критичний рівень забезпечення своєї групи, яку командування жене на забій. За його словами, у підрозділі практично немає зброї та засобів індивідуального захисту, а весь особовий склад має важкі каліцтва.
"Идём на боевое задание. Два автомата, три броника на шестерых. Все калеки. Это просто п#здец какой-то", - каже штурмовик.
Увага! Ненормативна лексика!
2. Не все так просто, зброю їм не видають прям одразу, та й офіцери навряд чи ними командують напряму. Все через сержантів, таких же як і ці.
3. Вони раби
Залужиий на початку війни ще якось позитивно відзивався про Герасімова, писав, що Росія є осередком воєнної науки.🤓
От Путін і влаштував три величезних наукових експерименти у військовій справі:
1) спочатку вирішив "повторить" події 882-го року, хоча Рюрик ніколи Київ штурмом не брав;
2) потім одразу під Києвом вирішив "повторить" битву при Замі, не врахувавши, що він є російським Ганнібалом;
3) а потім вирішив "повторить" Гальську війну Юлія Цезаря.
1. Або обманом нищили керівників супротивника, як вбили київських князів Аскольда і Діра.
2. Або обманом через дірочку, як при облозі Батурина або під час проведення олімпіади в Сочі.
3. Або давили масою, як під час воєн в Фінляндії, Чечні і Грузії.
От члени "масовки" й просуваються "переможно" в бік українських позицій, щоб там зустріти свій "*******".
Життя вони своє МО РФ вже продали, сподівалися підзаробити на своєму каліцтві, але МО РФ вирішило на них зекономити.