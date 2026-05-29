ГУР присоединился к блокированию сухопутного коридора "Крым-Донецк", уничтожая логистику РФ. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым-Донецк", уничтожая российскую технику в глубоком тылу.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Операции проводят бойцы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины.
"Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки", - подчеркнули там.
Под ударами разведчиков оказались топливозаправщики, грузовики и трал.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее воины 1-го корпуса НГУ "Азов" показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику на автодорогах Мариуполь-Таганрог и Мариуполь-Волноваха.
- 412-я бригада Nemesis СБС заявила, что российскую технику на трассе из Мариуполя в Крым поражают"секретными дронами".
І розмінувати Чонгар і мости.
А,то ще є багато апологетів всередині країни,що робити цього немає сенсу,бо успіху й так не буде.
як що, ми такі переможні, до чого ці чергові соплі про замороження "конфлікту" по лбз?
не повірите! відповідь дуже проста.
замороження, це не кінець війни та зняття військового стану!
а зморожений "конфлікт" може тягнутися до сімдесяти річчя юдо гундосого криворагульного зе!лідара **********!
І так, заморозка війни по лбз це саме зняття військової стану.
два три місяця заморозки і по лук'янівці знову полетять свіже зроблені кінджали циркони і всі модифікації х101.
і звісно тисяча+ дронів.
то, з якого переляку заморозка, це кінець війни?
як же я втомився спілкуватися з тупими імбецилами уставшими ат вайни.
чи, ти кацапське падло?
і, грошей заплатити нема?
то, нахєра ти такий тут потрібний?
твоє місце, полякам унітази драїти.
прикольний мем, але справедливий, як виявилося.....
не знаю, де у вас рано, чи пізно щось з'явиться, бо за сім років ніхєра не з'явилося!
все розкрадено! розкрадено відкрито без компромісів!
за чотири роки вторгнення, якою ескалацією відповіли зелені мародери?
звільнили пана генерала батька залужного? того генерала, що відкинув ординську навалу?
як що, ти таке здорове, то де зараз?
чи, у 60+, ти дійсно здорове?
інопланетник?
поділись......
тупе чи гостре, то ж на особистий вибір.
Яка справа до цього якимось цивілам кацапським, чи ще б якимись колаборантам...
Нехай літає))))