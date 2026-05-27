Пилоты МиГ-29 авиаударом уничтожили здание со штурмовыми группами РФ и ликвидировали около 30 оккупантов. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по одному из укрытий российских оккупантов, где базировалась пехота противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный удар по зданию, которое российские военные использовали в качестве места дислокации и подготовки к штурмовым действиям.

По данным разведки, внутри находились российские штурмовые группы.

Вследствие авиаудара здание было полностью уничтожено, а враг потерял около 30 человек.

Топ комментарии
+9
Перфектная работа!!!!!!
27.05.2026 23:12
27.05.2026 23:12
+8
Кацапам неодноразово було сказано , що згодом у кацапʼя буде
земля горітиме під ногами , які посміють прийти на українську
землю😡
27.05.2026 23:27
27.05.2026 23:27
+5
Сподіваємось що там їх було багато.
27.05.2026 23:49
27.05.2026 23:49
І пішли московіти ******, як дим за вітром!
Меркель і Шредер, їх чекають - прутінферштейн …
28.05.2026 00:09
28.05.2026 00:09
🙏✊👍Героям Слава🇺🇦❤️❤️❤️🍀🍀🍀🍀🍀‼️
28.05.2026 09:11
28.05.2026 09:11
Схоже, що колись це була українська школа. Стала могилою для 30 кацапів. Ну а чого там - українських дітей там все одно немає, а тих хто на ТОТ кацапські попи та учітєля перетворюють в яничар у таких вцілілих приміщеннях...
27.05.2026 23:37
27.05.2026 23:37
За ******** енергоозброєності , та технічного рівня ********* сільського господарства, "села", у класичному розумінні, почнуть відходить у минуле. Стане збільшуваться кількість фермерських господарств, а самі ферми будуть розростаться територіально, і не потребуватимуть значної кількості робочих рук. Єдине, що їх потребуватиме - переробна промисловість... Тому прийде пора сільгоспкооперативів. Кілька десятків ферм зкооперуються, та створять комплекс переробних підприємств та сховищ сільгосппродукції. Це буде робиться на базі найбільш зручних населених пунктів, де й буде відновлюваться та розвиваться інфраструктура. Саме там і буде концентруваться населення, створюватиметься соціальна інфраструктура, в тому числі й школи... Ще до війни уже почала розвиваться така тенденція... Війна тільки її пришвидшить...
28.05.2026 02:45
28.05.2026 02:45
В 2008 купив собі "хатку рибака" над Пслом в Полтавській області. З того часу ми приїздили весною, ловили рибу, садили город, а на літо приїздила бабуся з дітьми. Діти вже повиростали і в село їх дрючками не заженеш. То ж тепер їздимо ми з дружиною. Ловити рибу і відсипатися після постійних нічних тривог в Києві. Город не садимо. Тепер на нашому полі живуть їжаки, кабанчики приходять, косулі, зайці бігають і місцеві коти на щось там полюють. Чоловіків в селі візуально нема, а от інтернет є. Все навкруги засаджено. Хто садив навіть не уявляю. В місцевий магазинчик навідуються виключно жінки похилого віку. Школу, почту, медпункт, клуб, бібліотеку закрили давно. На річці бачив двох старих рибалок. На вихідні хтось приїздить з малечою, але всі десь ховаються. Вночі іноді чутно молоді чоловічі голоси... Навіть не уявляю що має статися щоб життя сюди повернулось... Яка на фіг "соціальна структура", Яке відродження? Чого? Війна реально зупинила життя в 2022. І це, схоже, вже назавжди...
28.05.2026 03:41
28.05.2026 03:41
Ці у статитстику не попадуть. https://www.youtube.com/shorts/-K5YKei-VHI Непідтверджених втрат противника близько 20%
28.05.2026 02:05
28.05.2026 02:05
Мені вчора, одне "чудо" проїдало мізки", що ГШ бреше, коли пише про "орієнтовні" втрати - бо "перевірить не можна". Потім перейшов на істерику, на запитання, типу, "А ти хто такий?". В кінці оголосив, що "гілка" - його ВЛАСНА, і він вирішує, ХТО і ЩО там писатиме... А тепер на його "пейсанині" стоять "хрести"... Чи сам прибрався, бо зрозумів, що "зарвався", а може, адмін "сміття прибрав"...
28.05.2026 02:28
28.05.2026 02:28
Сподіваюсь, що вони там взагалі були...
28.05.2026 06:33
28.05.2026 06:33
У Кобзона знову аншлаг
28.05.2026 00:01
28.05.2026 00:01
Промальовується нестача ппо,гарна новина.
28.05.2026 01:22
28.05.2026 01:22
Феєрично! І вже ніхто нікого не штурмує! Штурмілка в вигляді аерозолю розчинилась в амосфері.
28.05.2026 08:18
28.05.2026 08:18
