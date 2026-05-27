УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12672 відвідувача онлайн
Новини Знищення російських окупантів Авіація ЗСУ
5 741 17

Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили будівлю зі штурмовими групами РФ та ліквідували близько 30 окупантів. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по одному з укриттів російських окупантів, де базувалася піхота противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по будівлі, яку російські військові використовували як місце дислокації та підготовки до штурмових дій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними розвідки, всередині перебували російські штурмові групи.

У результаті авіаудару будівлю було повністю знищено, а ворог втратив близько 30 одиниць живої сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць Департаменту активних дій показав кадри зачистки позицій ворога та взяття в полон 7 рашистів. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці бригади "Буревій" за тиждень ліквідували 64 окупантів та збили понад 220 ворожих дронів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4283) армія рф (21128) ракети (4427) знищення (10228) ЗСУ (8729) Повітряні сили (3431) винищувач (126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Перфектная работа!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2026 23:12 Відповісти
+8
Кацапам неодноразово було сказано , що згодом у кацапʼя буде
земля горітиме під ногами , які посміють прийти на українську
землю😡
показати весь коментар
27.05.2026 23:27 Відповісти
+5
Сподіваємось що там їх було багато.
показати весь коментар
27.05.2026 23:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перфектная работа!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2026 23:12 Відповісти
І пішли московіти ******, як дим за вітром!
Меркель і Шредер, їх чекають - прутінферштейн …
показати весь коментар
28.05.2026 00:09 Відповісти
🙏✊👍Героям Слава🇺🇦❤️❤️❤️🍀🍀🍀🍀🍀‼️
показати весь коментар
28.05.2026 09:11 Відповісти
...
показати весь коментар
27.05.2026 23:24 Відповісти
Кацапам неодноразово було сказано , що згодом у кацапʼя буде
земля горітиме під ногами , які посміють прийти на українську
землю😡
показати весь коментар
27.05.2026 23:27 Відповісти
Схоже, що колись це була українська школа. Стала могилою для 30 кацапів. Ну а чого там - українських дітей там все одно немає, а тих хто на ТОТ кацапські попи та учітєля перетворюють в яничар у таких вцілілих приміщеннях...
показати весь коментар
27.05.2026 23:37 Відповісти
За ******** енергоозброєності , та технічного рівня ********* сільського господарства, "села", у класичному розумінні, почнуть відходить у минуле. Стане збільшуваться кількість фермерських господарств, а самі ферми будуть розростаться територіально, і не потребуватимуть значної кількості робочих рук. Єдине, що їх потребуватиме - переробна промисловість... Тому прийде пора сільгоспкооперативів. Кілька десятків ферм зкооперуються, та створять комплекс переробних підприємств та сховищ сільгосппродукції. Це буде робиться на базі найбільш зручних населених пунктів, де й буде відновлюваться та розвиваться інфраструктура. Саме там і буде концентруваться населення, створюватиметься соціальна інфраструктура, в тому числі й школи... Ще до війни уже почала розвиваться така тенденція... Війна тільки її пришвидшить...
показати весь коментар
28.05.2026 02:45 Відповісти
В 2008 купив собі "хатку рибака" над Пслом в Полтавській області. З того часу ми приїздили весною, ловили рибу, садили город, а на літо приїздила бабуся з дітьми. Діти вже повиростали і в село їх дрючками не заженеш. То ж тепер їздимо ми з дружиною. Ловити рибу і відсипатися після постійних нічних тривог в Києві. Город не садимо. Тепер на нашому полі живуть їжаки, кабанчики приходять, косулі, зайці бігають і місцеві коти на щось там полюють. Чоловіків в селі візуально нема, а от інтернет є. Все навкруги засаджено. Хто садив навіть не уявляю. В місцевий магазинчик навідуються виключно жінки похилого віку. Школу, почту, медпункт, клуб, бібліотеку закрили давно. На річці бачив двох старих рибалок. На вихідні хтось приїздить з малечою, але всі десь ховаються. Вночі іноді чутно молоді чоловічі голоси... Навіть не уявляю що має статися щоб життя сюди повернулось... Яка на фіг "соціальна структура", Яке відродження? Чого? Війна реально зупинила життя в 2022. І це, схоже, вже назавжди...
показати весь коментар
28.05.2026 03:41 Відповісти
Сподіваємось що там їх було багато.
показати весь коментар
27.05.2026 23:49 Відповісти
Ці у статитстику не попадуть. https://www.youtube.com/shorts/-K5YKei-VHI Непідтверджених втрат противника близько 20%
показати весь коментар
28.05.2026 02:05 Відповісти
Мені вчора, одне "чудо" проїдало мізки", що ГШ бреше, коли пише про "орієнтовні" втрати - бо "перевірить не можна". Потім перейшов на істерику, на запитання, типу, "А ти хто такий?". В кінці оголосив, що "гілка" - його ВЛАСНА, і він вирішує, ХТО і ЩО там писатиме... А тепер на його "пейсанині" стоять "хрести"... Чи сам прибрався, бо зрозумів, що "зарвався", а може, адмін "сміття прибрав"...
показати весь коментар
28.05.2026 02:28 Відповісти
Сподіваюсь, що вони там взагалі були...
показати весь коментар
28.05.2026 06:33 Відповісти
У Кобзона знову аншлаг
показати весь коментар
28.05.2026 00:01 Відповісти
Промальовується нестача ппо,гарна новина.
показати весь коментар
28.05.2026 01:22 Відповісти
Феєрично! І вже ніхто нікого не штурмує! Штурмілка в вигляді аерозолю розчинилась в амосфері.
показати весь коментар
28.05.2026 08:18 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 08:24 Відповісти
 
 