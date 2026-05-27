Пілоти МіГ-29 авіаударом знищили будівлю зі штурмовими групами РФ та ліквідували близько 30 окупантів. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по одному з укриттів російських окупантів, де базувалася піхота противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по будівлі, яку російські військові використовували як місце дислокації та підготовки до штурмових дій.
За даними розвідки, всередині перебували російські штурмові групи.
У результаті авіаудару будівлю було повністю знищено, а ворог втратив близько 30 одиниць живої сили.
Топ коментарі
+10 Галина Боброва #582785
показати весь коментар27.05.2026 23:12 Відповісти Посилання
+8 Amber
показати весь коментар27.05.2026 23:27 Відповісти Посилання
+5 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар27.05.2026 23:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Меркель і Шредер, їх чекають - прутінферштейн …
земля горітиме під ногами , які посміють прийти на українську
землю😡